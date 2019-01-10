Дві ліві ноги: прем'єра Австралії висміяли через невдалий фотошоп

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон потрапив в безглузду ситуацію через власну тягу до прекрасного. Він сфотографувався для свого особистого сайту в оточенні родини. Ідеальна картинка: зелень, прекрасна погода, усміхнене подружжя і їхні діти. Одна є біда – прем'єр на цю фотосесію чомусь одягнув старі і брудні кросівки.

Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів журналіст Іван Яковина.

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Оскільки кросівки дуже виділялися із загальної, майже ідеальної картинки, хтось вирішив їх відредагувати в фотошопі. Хто був автором ідеї – ніхто не зізнається, оскільки закінчилося все досить безглуздо. Замість старого і брудного взуття Скотту Морісу намалювали два ідеально чистих, білих кросівки. Одна тільки є проблема – обидва вони виявилися лівими.



Фото прем'єра Австралії до та після фотошопу

Message to my Department (PM&C): I didn’t ask for the shoeshine, but if you must Photoshop, please focus on the hair (lack thereof), not the feet!

Here they are in all their glory - my footwear of choice whenever I can get out of a suit. pic.twitter.com/hKKUstnArq — Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) 8 січня 2019 р.

Як це сталося, нині вже ніхто не скаже. В адміністрації прем'єр-міністра ніхто нічого не помітив. Але ось пильні австралійці тут же висміяли Моррісона. Зараз весь місцевий інтернет кишить різними мемами щодо прем'єрського взуття.

#auspol story of 2019: our latest PM (ScoMo) had nice white shoes photoshopped onto his feet for his official https://t.co/eXNtcX7xTa site?! Yup. Regular bloke. Our tax dollars hard at work. #shoegate pic.twitter.com/kA0gG0yy9L — Luke (@lukerhn) 8 січня 2019 р.

Сам Моррісон після курйозної історії наказав повернути на свій сайт початкову версію фото – з брудними й старими кросівками.

Відео повного відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 9 січня 2019