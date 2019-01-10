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      Дві ліві ноги: прем'єра Австралії висміяли через невдалий фотошоп

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      Прем'єра Австралії висміяли через невдалий фотошоп
      Прем'єра Австралії висміяли через невдалий фотошоп / Фото з відкритих джерел

      Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон потрапив в безглузду ситуацію через власну тягу до прекрасного. Він сфотографувався для свого особистого сайту в оточенні родини. Ідеальна картинка: зелень, прекрасна погода, усміхнене подружжя і їхні діти. Одна є біда – прем'єр на цю фотосесію чомусь одягнув старі і брудні кросівки.

      Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів журналіст Іван Яковина.

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      Оскільки кросівки дуже виділялися із загальної, майже ідеальної картинки, хтось вирішив їх відредагувати в фотошопі. Хто був автором ідеї – ніхто не зізнається, оскільки закінчилося все досить безглуздо. Замість старого і брудного взуття Скотту Морісу намалювали два ідеально чистих, білих кросівки. Одна тільки є проблема – обидва вони виявилися лівими.

      премєр австалії
      Фото прем'єра Австралії до та після фотошопу

      Як це сталося, нині вже ніхто не скаже. В адміністрації прем'єр-міністра ніхто нічого не помітив. Але ось пильні австралійці тут же висміяли Моррісона. Зараз весь місцевий інтернет кишить різними мемами щодо прем'єрського взуття.

      Сам Моррісон після курйозної історії наказав повернути на свій сайт початкову версію фото – з брудними й старими кросівками.

      Відео повного відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 9 січня 2019

       

      Теги: Відеоблоги Австралія Курйозні новини
      Джерело: 24 канал
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