Самотні Путін і Чебурашка: новорічне вітання президента Росії висміяли в карикатурі
Відомий російський художник Сергій Йолкін створив дотепну карикатуру про реакцію суспільства на новорічне вітання президента РФ Володимира Путіна. Як відомо, реакція була, м’яко кажучи, негативною.
Відповідне зображення опубліковане на Facebook-сторінці художника.
24 канал повідомляв, що Путін потрапив у скандал через новорічне привітання росіян з 2019 роком. Користувачі поставили під його зверненням у YouTube понад 75 тисяч дизлайків та сотні негативних відгуків.
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На створеній Йолкіним карикатурі зображена вулична телефонна будка, у якій сидить Чебурашка перед монітором. Із цього монітору своє новорічне вітання виголошує господар Кремля. Варто зауважити, що зображені персонажі показані дуже засмученими, а карикатуру супроводжує фраза Чебурашки: "І в мене немає друзів".