Одинокие Путин и Чебурашка: новогоднее поздравление президента России высмеяли в карикатуре
Известный российский художник Сергей Елкин создал остроумную карикатуру о реакции общества на новогоднее поздравление президента РФ Владимира Путина. Как известно, реакция была, мягко говоря, отрицательной.
Соответствующее изображение опубликовано на Facebook-странице художника.
24 канал сообщал, что Путин попал в скандал из-за новогоднего поздравления россиян с 2019 годом. Пользователи поставили под его обращением в YouTube более 75 тысяч дизлайкив и сотни негативных отзывов.
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На созданной Елкиным карикатуре изображена уличная телефонная будка, в которой сидит Чебурашка перед монитором. С этого монитора свое новогоднее поздравление произносит хозяин Кремля. Стоит заметить, что изображенные персонажи показаны очень расстроенными, а карикатуру сопровождает фраза Чебурашки: "И у меня нет друзей".
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