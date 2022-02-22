Дверь войны остается открытой: Путин грозит захватом Киева

Резюме этого готического фантазма такое примерно: пока решение пшик – признание независимости временно оккупированных территорий Донбасса. Это ничего не значит особенно – просто отмена минских соглашений.

Подписанные с ними типа договоры о помощи означают легализацию российских войск на этих территориях с российской точки зрения.

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Что означает решение Путина

С западной точки зрения – это продвижение российских войск на территорию Украины, нарушение ее территориальной целостности. Это будет трактоваться как слабое вторжение.

В то же время речь Путина очень напоминала 1939 год и обосновывала возможность и справедливость широкомасштабной войны с Украиной. Путин закончил тем, что требует прекращения военных действий против псевдореспублик. Но никаких военных действий против них никто не ведет.

Путин торгуется с Западом / Фото Getty Images

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Путин грозит захватом Киева

В этом смысле все остается на том же месте: дверь войны остается открытой, Путин продолжает торговаться с Западом, следить, насколько успешно раскручивается военная истерия в России, и грозить всему миру захватом Киева.

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