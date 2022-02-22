Підписані з ними типу договори про допомогу означають легалізацію російських військ на цих територіях з російської точки зору.

Не проґавте Сценарій великої війни з Україною відкладається

Що означає рішення Путіна

Із західного погляду – це просування російських військ на територію України, порушення її територіальної цілісності. Це трактуватиметься як слабке вторгнення.

Водночас Путіна промова дуже нагадувала 1939 рік і обґрунтовувала можливість і справедливість широкомасштабної війни з Україною. Путін закінчив тим, що вимагає припинення військових дій проти псевдореспублік. Але жодних бойових дій проти них ніхто не веде.

Путін торгується із Заходом / Фото Getty Images

​Важливо Вибір за Заходом: які санкції можуть "вбити" Росію після вторгнення на Донбас

Путін погрожує захопленням Києва

У цьому сенсі все залишається на тому ж місці: двері війни залишаються відчиненими, Путін продовжує торгуватися із Заходом, стежити, наскільки успішно розкручується військова істерія в Росії, і погрожувати всьому світу захопленням Києва.

Украинская кость все сильнее застряла в горле Путина: смотрите видео