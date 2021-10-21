Двери НАТО – открыты для Украины

Двери НАТО для Украины остаются открытыми, а США будут делать все возможное, чтобы поддержать Киев на пути реализации евроатлантических устремлений.

Визит министра обороны США в Украину – очередное доказательство тому. Сам факт того, что ранее Украину посетил Блинкен, затем президента Украины принял Джо Байден, а теперь в Киев приезжал глава Пентагона – уже сам по себе является позитивным сигналом, который свидетельствует об укреплении контактов на самых высоких уровнях.

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К тому же поддержка американского оборонного ведомства дает возможность начать серьезный разговор о размещении в Украине инфраструктуры НАТО, обсудить предоставление или покупку оружия, расширение тренировочных миссий.

А еще важно, что глава Пентагона отреагировал на недавнее заявление РФ о том, что вступление Украины в НАТО – худший из всех возможных сценариев, который якобы заставит Москву предпринимать "активные действия".

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Министр обороны США подчеркнул, что ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в НАТО. А Украина вправе самостоятельно принимать решение о своей внешней политике без внешнего вмешательства.