Двери в НАТО открыты, – в Пентагоне рассказали, с чем едет в Украину министр обороны США
Источник:пресс-служба Пентагона
Глава Пентагона во время визита в Украину на следующей неделе планирует подтвердить, что двери НАТО открыты. Ллойд Остин также поддержит страну перед лицом российской агрессии.
Говорится о его визите в Киев во время рабочей поездки в Европу. Об этом рассказали 17 октября в Пентагоне.
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Глава Пентагона заверит, что двери НАТО открыты для Украины и Грузии
Остин подчеркнет в Грузии и Украине, что двери в НАТО открыты, и призовет эти страны провести изменения, необходимые для того, чтобы они могли претендовать на членство в оборонном альянсе,
– говорится на сайте Пентагона.
Остин также планирует заверить союзников и партнеров в приверженности США касательно их суверенитета перед лицом российской агрессии.
"Мы успокаиваем и укрепляем суверенитет стран, находящихся на передовой российской агрессии", – заверил глава Минобороны США.
Что известно о визите Ллойда Остина в Украину: коротко
- Ллойд Остин посетит Украину в рамках официального визита в Европу. Это случится на следующей неделе.
- 15 октября в Пентагоне рассказали, что глава Минобороны США в Украине встретится с главой Минобороны Андреем Тараном и Президентом Украины Владимиром Зеленским. Все для того, чтобы подтвердить поддержку США в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины.
- Также Ллойд Остин обсудит прогресс Украины в реформировании оборонной сферы и отраслевой промышленности, "необходимых для продвижения евроатлантических стремлений и регионального сотрудничества между союзниками и партнерами в регионе Черного моря".
- Министр обороны США в рамках визита также посетит несколько стран и встретится с главами Минобороны НАТО.