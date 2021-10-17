Двери в НАТО открыты, – в Пентагоне рассказали, с чем едет в Украину министр обороны США

Глава Пентагона во время визита в Украину на следующей неделе планирует подтвердить, что двери НАТО открыты. Ллойд Остин также поддержит страну перед лицом российской агрессии.

Говорится о его визите в Киев во время рабочей поездки в Европу. Об этом рассказали 17 октября в Пентагоне.

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Глава Пентагона заверит, что двери НАТО открыты для Украины и Грузии

Остин подчеркнет в Грузии и Украине, что двери в НАТО открыты, и призовет эти страны провести изменения, необходимые для того, чтобы они могли претендовать на членство в оборонном альянсе,

– говорится на сайте Пентагона.

Остин также планирует заверить союзников и партнеров в приверженности США касательно их суверенитета перед лицом российской агрессии.

"Мы успокаиваем и укрепляем суверенитет стран, находящихся на передовой российской агрессии", – заверил глава Минобороны США.

Что известно о визите Ллойда Остина в Украину: коротко