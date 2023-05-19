Члены движения также заявили, что мечтают повторить подвиг своих коллег в Новосибирске. Там неизвестные партизаны 9 мая сожгли российский самолет Су-24.

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Чем занимается движение "Атеш"

Российский город Ейск расположен на берегу Азовского моря, и там немало воинских частей оккупантов. Именно поэтому в движении "Атеш" его считают "идеальной целью".

Где Ейск расположен на карте

Днем ранее партизаны движения сообщали о необычной активности оккупантов в Мариуполе – там россияне перекидывают технику через центр города. Днем ездят грузовики, но ночью – и тяжелая техника. В движении предполагают, что что-то произошло на севере оккупированного города, но деталей не сообщают.

Справка. Движение "Атеш" занимается партизанской деятельностью с сентября 2022 года, почти с начала полномасштабного вторжения. Члены "Атеша" работают на оккупированных территориях Украины и в российских городах. Именно "Атеш" взял на себя ответственность за ряд диверсий в России – в том числе и за покушение на Захара Прилепина в Нижегородской области. Больше информации о движении "Атеш" и что рассказывают о себе сами партизаны – читайте в нашем эксклюзивном материале.

Как работают украинские партизаны