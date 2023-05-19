Члени руху також заявили, що мріють повторити подвиг своїх колег у Новосибірську. Там невідомі партизани 9 травня спалили російський літак Су-24.

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Чим займається рух "Атеш"

Російське місто Єйськ розташоване на березі Азовського моря, і там є чимало військових частин окупантів. Саме через це у русі "Атеш" його вважають "ідеальною ціллю".

Де Єйськ розташований на мапі

Днем раніше партизани руху повідомляли про незвичну активність окупантів у Маріуполі – там росіяни перекидають техніку через центр міста. Вдень їздять вантажівки, але вночі – і важка техніка. У русі припускають, що щось трапилося на північ від окупованого міста, але деталей не повідомляють.

Довідка. Рух "Атеш" займається партизанською діяльністю ще з вересня 2022 року, майже від початку повномасштабного вторгнення. Члени "Атешу" працюють на тимчасво окупованих територіях України та в російських містах. Саме "Атеш" взяв на себе відповідальність за низку диверсій у Росії – зокрема і за замах на Захара Прілєпіна в Нижегородській області. Більше інформації про рух "Атеш" та що розповідають про себе самі партизани – читайте у нашому ексклюзивному матеріалі.

Як працюють українські партизани