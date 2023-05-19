Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповіли представники руху. За їхніми словами, саме кримські татари відіграли ключову роль у заснуванні організації.

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Скільки кримських татар в організації

Представники руху розповіли, що понад 50% членів організації – кримські татари. Саме вони відіграють ключову роль не тільки у формуванні "Атеш", але і в партизанських операцій.

Серед наших агентів кримських татар трохи більша частина від загальної кількості. Решта – українці та росіяни. Кримські татари відіграли ключову роль у заснуванні та побудові організації, а також у проведенні операцій,

– розповіли партизани.

Звернення "Атешу" до кримськотатарського народу

18 травня Україні відзначали 79-ті роковини геноциду кримськотатарського народу. У 1944 році радянська влада вирішила депортувати киримли у Центральну Азію та Далекий Схід. Унаслідок цього від третини до половини представників кримського народу загинули.

У роковини трагедії партизани пообіцяли зробити усе, аби День Незалежності Крим зустрів вільним.

Представники руху "Атеш" наголосили, що поділяють біль кримськотатарського народу й обіцяють зробити все для того, аби більше ніколи з ними не вчиняли нічого подібного.