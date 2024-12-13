Порошенко, Медведчук и Деркач, – Движение "ЧЕСНО" назвало крупнейших депутатов-прогульщиков

Петр Порошенко, Виктор Медведчук, Андрей Деркач и еще 20 нардепов вошли в антирейтинг депутатов-прогульщиков, которые пропустили более 50% голосований в Верховной Раде.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Движение "Честно". Согласно аналитике, больше всего голосований проигнорировали нардепы-беглецы из ОПЗЖ. Большинство из них обогнал только глава "Евросолидарности" Петр Порошенко, который пропустил более 65% голосований парламента.

Читайте также Обещанием "завершить войну за 24 часа" Порошенко выставил на посмешище всю страну, – воин

В отличие от Порошенко, который находится в Украине, часть из нардепов, которые пропустили более 50% голосований, находятся за ее пределами. В частности, Виктор Медведчук (пропустил 59% голосований) был обменян в Россию, а Андрей Деркач вообще стал сенатором в Астраханском крае РФ.

Нардепы-прогульщики / Фото Движения "Честно"

Общей чертой большинства из первой десятки прогульщиков является подозрение в государственной измене или уже пребывание в реестре предателей. В частности лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко является подозреваемым в госизмене за торговлю с террористами ОРДЛО.

Нардепы, которые получили подозрение / Фото Движения "Честно"

Аналитики "ЧЕСТНО" отмечают, что многие нардепы стали чаще пропускать заседания Рады именно после полномасштабного вторжения. Так, в антилидерах по прогулам те пророссийские нардепы, кто сбежал из Украины в первые месяцы полномасштабного вторжения. Большинство в конце были лишены мандатов или добровольно написали заявление об отказе от депутатства.

"Например, бывшая нардеп от запрещенной ОПЗЖ Юлия Левочкина выехала в начале вторжения и, по данным журналистов, находилась во Франции, а супруги нардепов Наталья Королевская и Юрий Солод, по информации СМИ, перебрались в Дубай. Защитника русской церкви, экс-нардепа Вадима Новинского после введения против него санкций СНБО был замечен в Швейцарии: он проводил службу в крупнейшей русской православной церкви Цюриха – храме Воскресения Христова", – отмечают в издании.

Как сообщалось ранее, Петр Порошенко вошел в тройку самых богатых украинцев вместе с Виктором Пинчуком и Ринатом Ахметовым. По сравнению с прошлым годом состояние Порошенко выросли с 950 миллионов долларов и до более 1,2 млрд долларов.