Российские телеграм-каналы написали причину остановки движения через мост. Следует заметить, что в последнее время у россиян очень тревожно и даже возникли очереди и паника в Крыму из-за атак по мостам в Чонгаре и Геническе, пишет 24 Канал.

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Что происходило на Крымском мосту

Российский телеграмм-канал сообщил, что одно из гражданских судов якобы передало информацию, что в акватории Черного моря плавает неизвестный объект, похожий на надводный беспилотник.

Движение по Крымскому мосту перекрыли более чем на час из-за информации о надводном беспилотнике,

– сообщили россияне.

По их данным, движение по мосту перекрыли ориентировочно в 22:15 7 августа. После перекрытия сотрудники спецслужб проверили информацию, однако она вроде бы не подтвердилась.

Уже в 23:31 7 августа движение по Крымскому мосту возобновили. Оккупационные "власти" не комментировали инцидент.

Тревожно Крымскому мосту: коротко