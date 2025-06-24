Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Киев 24".

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Можно ли останавливать поезда на время российских атак

Александр Шевченко, руководитель по пассажирским коммуникациям "Укрзализныци", объяснил: приостанавливать движение поездов во время обстрелов не удастся.

Он заверил, что в компании понимают и просчитывают риски, ведь поезда курсируют с первого дня полномасштабной войны. Сценарии реагирования в УЗ есть.

Железная дорога – это единая экосистема, в которой один остановленный поезд может повлиять на движение другого. Если он остановится, то другие не смогут его объехать,

– сказал Шевченко.

Укрзализныця перевозит пассажиров, детей, раненых с фронта, дипломатических лиц, стратегические грузы. Есть поезда реанимации, медицинские поезда, эвакуационные. То есть поезда, которые должны продолжать движение при любой ситуации.

"Поезд – это подвижная мишень, в которую гораздо труднее попасть, чем в статическую. Поэтому он является относительно безопасным объектом", – добавил представитель УЗ.

Компания круглосуточно мониторит ситуацию, а там, где это нужно, имеет связь с военными. В то же время надо понимать, что такие случаи все равно будут.

Напомним, поезд №52 Одесса – Запорожье повредила взрывная волна во время атаки баллистикой по Днепру. Часть рейсов задерживается.