Движения командования России неуверенные, там дискуссия, – Арестович о наступлении на Востоке

Попытка оккупантов продвигаться вглубь нашего государства становится очень предсказуемой. Украина знает, где их встречать.

Соотношение вражеских сил и их качество не позволяет говорить об успехе вероятного наступления. Об этом в эфире 24 канала сказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

Обратите внимание Арестович назвал количество российских военных на Изюмском направлении

Россия сомневается, надо ли наступать

По его словам, перспективы наступления оккупантов на Востоке имеют очень проблематичный вид.

Некоторые движения российского командования, затягивание начала введения второй фазы второго наступления показывают, что они – неуверенные,

– подчеркнул Арестович.

Ему кажется, что среди российского командования происходит тяжелая дискуссия, вообще ли это наступление нужно начинать.

Российская армия не имеет резервов

Советник главы ОП пояснил, резервов у российской армии нет. Даже если они идеально достигнут всех своих целей, все равно проиграют в Украине, ведь потратят последнее, что имеют.

"Представим себе, что начнется наступление талибов в Центральной Азии в мае. Чем Россия будет защищать свои интересы? Они (русские – 24 канал) потеряли по меньшей мере треть всей своей армии, которая есть", – отметил Арестович.

Вероятно, кое-кто в российском командовании считает, что надо сохранить войска, например, для содержания украинских территорий, которые уже захвачены, или на выход из Украины.

"Они (Россия – 24 канал) могут призвать 18 миллионов человек, но чем их вооружать? Поэтому Россия – перед очень тяжелым выбором", – заметил Арестович.