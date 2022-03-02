Под Конотопом в Сумской области россияне расстреляли гражданских в автомобиле

Двое гражданских погибли в автомобиле под Конотопом в Сумской области. Офис генпрокурора уже начал следствие.

Трагедия произошла 28 февраля. Двое гражданских мужчин выезжали из села Слобода Конотопского района, когда оккупанты начали обстрел.

Утром 2 марта В Сумах был артобстрел, сейчас уличные бои: жителей просят оставаться в укрытиях

При процессуальном руководстве Конотопской окружной прокуратуры уже осуществляется досудебное расследование по факту о нарушении законов и обычаев войны.

Обстрел гражданских в Запорожской области

Ранее в Запорожской областной военной администрации захватчики расстреляли автомобиль с гражданскими на своем блокпосту. Погибли 2 человек – они отказались выполнять требования врага.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!