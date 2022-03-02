Об этом утром 2 марта сообщили в Запорожской областной военной администрации, ссылаясь на главу Приморской ОТГ.

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Авто не остановилось перед врагом

Российские оккупанты расстреляли автомобиль на своем блокпосту. Двое мужчин погибли – они не согласились остановиться по требованию захватчиков.

Ранее в украинском Минздраве рассказывали, что под вражеский обстрел попадают и бригады скорой помощи. Трагические инциденты случались в Запорожской области 25 февраля.

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