Про це зранку 2 березня повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації, посилаючись на голову Приморської ОТГ.

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Авто не зупинилося перед ворогом

Російські окупанти розстріляли автомобіль на своєму блокпості. Двоє чоловіків загинули – вони не погодилися зупинитися на вимогу загарбників.

Раніше в українському МОЗ розповідали, що під ворожий обстріл потрапляють й бригади швидкої допомоги. Трагічні інциденти траплялись у Запорізькій області 25 лютого.

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