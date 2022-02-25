Під обстріл росіян потрапили швидкі
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у новому зверненні 25 лютого. Він розповів, що окрім екстренної медичної допомоги, під обстріл російських окупантів опотрапляють також і лікарні.
Днем раніше Російські окупанти здійснюють обстріли лікарень, – Ляшко
Агресор продовжує на території України обстріли,
– наголосив Ляшко.
Так, російські окупанти сьогодні обстріляли бригади екстренної медичної допомоги у:
- Запорізькій області;
- на півночі Київської області.
На щастя, серед медпрацівників поки не було жертв. Однак у селі Маринівці, що на Київщині, не можуть отримати професійну поміч поранені мешканці України.
Обстріли лікарень
Окрім цього, цинізму росіян немає меж. За словами Ляшка, у Чернігові окупанти застосували зброю по медиках просто на теориторії лікарні, що надає психіатричну допомогу.
Тож він звернувся із проханням захисних організацій засудити такі дії російського агресора.
"Все це – є порушенням Женевської конвенції. Все це неприпустимо. Тому у мене величезне прохання – використайте свій вплив, щоб засудити такі дії і зупинити агресію Росії на території України", – закгликав глава МОЗ.
Поранені українці у лікарнях
Він також сказав, що за ніч в українські лікарні потрапили понад 50 людей з пораненнями. Ляшко запевнив, що медсистема охорони здоров'я працює цілодобово, а швидкі виїждають на усі виклики.
Звернення Ляшка: дивіться відео