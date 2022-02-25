Под обстрел россиян попали скорые

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в новом обращении 25 февраля. Он рассказал, что кроме экстренной медицинской помощи, под обстрел российских оккупантов попадают также и больницы.

Днем ранее Российские оккупанты осуществляют обстрелы больниц, – Ляшко

Агрессор продолжает на территории Украины обстрелы,

– подчеркнул Ляшко.

Так, российские оккупанты сегодня обстреляли бригады экстренной медицинской помощи в:

Запорожской области;

на севере Киевской области.

К счастью, среди медработников пока не было жертв. Однако в селе Мариновцы Киевской области не могут получить профессиональную помощь раненые жители Украины.

Обстрелы больниц

Кроме того, цинизму россиян нет предела. По словам Ляшко, в Чернигове оккупанты применили оружие по медикам просто на теоритории больницы, оказывающей психиатрическую помощь.

Поэтому он обратился с просьбой к защитным организациям осудить действия российского агрессора.

"Все это является нарушением Женевской конвенции. Все это недопустимо. Поэтому у меня огромная просьба – используйте свое влияние, чтобы осудить такие действия и остановить агрессию России на территории Украины", – Заксобрание глава Минздрава.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.



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Обращение Ляшко: смотрите видео