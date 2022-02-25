Под обстрел россиян попали скорые
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в новом обращении 25 февраля. Он рассказал, что кроме экстренной медицинской помощи, под обстрел российских оккупантов попадают также и больницы.
Днем ранее Российские оккупанты осуществляют обстрелы больниц, – Ляшко
Агрессор продолжает на территории Украины обстрелы,
– подчеркнул Ляшко.
Так, российские оккупанты сегодня обстреляли бригады экстренной медицинской помощи в:
- Запорожской области;
- на севере Киевской области.
К счастью, среди медработников пока не было жертв. Однако в селе Мариновцы Киевской области не могут получить профессиональную помощь раненые жители Украины.
Обстрелы больниц
Кроме того, цинизму россиян нет предела. По словам Ляшко, в Чернигове оккупанты применили оружие по медикам просто на теоритории больницы, оказывающей психиатрическую помощь.
Поэтому он обратился с просьбой к защитным организациям осудить действия российского агрессора.
"Все это является нарушением Женевской конвенции. Все это недопустимо. Поэтому у меня огромная просьба – используйте свое влияние, чтобы осудить такие действия и остановить агрессию России на территории Украины", – Заксобрание глава Минздрава.
Обращение Ляшко: смотрите видео