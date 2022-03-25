Двое мужчин пытались бежать за границу с кучей наличных и золотыми слитками
Источник:ГНСУ
25 марта пограничники Мукачевского отряда задержали двух нарушителей. Они пытались пересечь границу с Румынией вне пунктов пропуска.
У них с собой были золотые слитки, десятки тысяч евро, долларов и гривен. В настоящее время их доставили в пограничное подразделение.
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Задержанными оказались граждане Украины – отец и сын 52 и 27 лет.
Как известно, они прибыли в Закарпатье из Харькова. Намеревались пересечь границу через реку Тиса. Впрочем, по информации Госпогранслужбы, военнослужащие разоблачили их в 30 метрах от границы.
При осмотре личных вещей мужчин было выявлено:
- почти 97 тысяч евро
- свыше 70 тысяч долларов США
- более 90 тысяч гривен
- 3 золотых слитка общим весом 300 граммов
Отмечается, что пограничники уведомили работников таможни и передали им обнаруженные ценности. Сейчас устанавливают круг лиц, которые могут быть причастны к организации их незаконного пересечения границы.
Двое мужчин, которые хотели убежать за границу / Фото из фейсбука ГНСУ
Наличные деньги, которые имели при себе "беглецы" / Фото из фейсбука ГНСУ
Слитки золота с которыми хотели сбежать мужчины / Фото из фейсбука ГНСУНапомним, на период правового режима военного положения запрещен выезд за пределы Украины гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.
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