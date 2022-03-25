Двое мужчин пытались бежать за границу с кучей наличных и золотыми слитками

25 марта пограничники Мукачевского отряда задержали двух нарушителей. Они пытались пересечь границу с Румынией вне пунктов пропуска.

У них с собой были золотые слитки, десятки тысяч евро, долларов и гривен. В настоящее время их доставили в пограничное подразделение.

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Задержанными оказались граждане Украины – отец и сын 52 и 27 лет.

Как известно, они прибыли в Закарпатье из Харькова. Намеревались пересечь границу через реку Тиса. Впрочем, по информации Госпогранслужбы, военнослужащие разоблачили их в 30 метрах от границы.

При осмотре личных вещей мужчин было выявлено:

почти 97 тысяч евро

свыше 70 тысяч долларов США

более 90 тысяч гривен

3 золотых слитка общим весом 300 граммов

Отмечается, что пограничники уведомили работников таможни и передали им обнаруженные ценности. Сейчас устанавливают круг лиц, которые могут быть причастны к организации их незаконного пересечения границы.

Двое мужчин, которые хотели убежать за границу / Фото из фейсбука ГНСУ

Наличные деньги, которые имели при себе "беглецы" / Фото из фейсбука ГНСУ

Слитки золота с которыми хотели сбежать мужчины / Фото из фейсбука ГНСУ

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на период правового режима военного положения запрещен выезд за пределы Украины гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.