В Тисе утонули двое мужчин, которые хотели пересечь границу: их "гидам" грозит тюрьма

На Закарпатье погибли двое мужчин, которые пытались незаконно пересечь реку Тиса. Их "гидам" объявили о подозрении.

Организаторами "побега" были жители Ивано-Франковской области и Закарпатья. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генерального прокурора.

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Как мужчины пытались пересечь Тису

Закарпатская областная прокуратура сообщила о подозрении пяти лицам, которых обвиняют в организации незаконной переправки людей через государственную границу, совершенной группой лиц опасным для жизни и здоровья способом.

Следствие установило, что жители Закарпатской и Ивано-Франковской областей во время военного положения организовали схему, которая позволяла мужчинам призывного возраста за деньги нелегально пересечь границу с Румынией. Стоимость "услуг" составляла от 7 до 10 тысяч долларов за человека.

В апреле 2024 года одна из таких попыток завершилась трагедией: двое мужчин, которые пытались переплыть реку Тиса, утонули. Их тела впоследствии нашли на берегах в Тячевском и Хустском районах, ещё один человек пропал без вести. Другим участникам удалось добраться до Румынии.

Маршрут стартовал из села Бедевля на Тячевщине. Организаторы знали об опасности переправы, поскольку весной уровень воды в Тисе является высоким. Однако эту информацию "клиентам" скрывали, уверяя в безопасности маршрута.

Сопровождающий с группой довел их до берега, но когда мужчины начали тонуть и звать на помощь, он покинул место происшествия.

Пятерым фигурантам избрана мера пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога. Общая сумма залога составляет 35,4 миллиона гривен. Также изъято имущество подозреваемых.

Фото, которые предоставил Офис Генерального прокурора