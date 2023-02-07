Такие данные передала турецкая сторона. Об этом 24 Каналу сообщил спикер МИД Олег Николенко.
Кстати , Посольство нашло 9 украинцев, которые не выходили на связь в Турции.
Посольство в настоящее время проверяет эту информацию и принимает меры по установлению лиц погибших,
– отметил спикер.
Есть 4 пострадавших
Четверо украинцев пострадали. Они получили легкие телесные повреждения Однако угрозы для их жизни нет, в госпитализации они не нуждаются. У пострадавших временное жилье и продукты.
Отметим, эта информация по состоянию на 17:30. К сожалению, количество жертв или пострадавших может увеличиваться.
Сколько украинцев ищут
Дипломаты уже разыскали 38 наших граждан. Кроме того, взаимодействуют с турецкими спасательными службами для поиска других 19 украинцев, не выходящих на связь.
МИД готовится отправить украинских консулов в город Газиантеп. Дипломаты поедут туда, как только разрешит ситуация на фоне объявленного режима чрезвычайного положения. Консулы привезут теплые вещи и предметы первой необходимости.
Землетрясения в Турции: что известно
- Турцию и Сирию 6 февраля потрясли мощные землетрясения. Эрдоган заявил, что по состоянию на 7 февраля уже известно о гибели 3549 человек.
- В 10 провинциях, пострадавших от землетрясения, на 3 месяца будет применено чрезвычайное положение .
- После землетрясений люди почувствовали уже почти 300 афтершоков .