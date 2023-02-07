Такие данные передала турецкая сторона. Об этом 24 Каналу сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Кстати , Посольство нашло 9 украинцев, которые не выходили на связь в Турции.

Посольство в настоящее время проверяет эту информацию и принимает меры по установлению лиц погибших,

– отметил спикер.

Есть 4 пострадавших

Четверо украинцев пострадали. Они получили легкие телесные повреждения Однако угрозы для их жизни нет, в госпитализации они не нуждаются. У пострадавших временное жилье и продукты.

Отметим, эта информация по состоянию на 17:30. К сожалению, количество жертв или пострадавших может увеличиваться.

Сколько украинцев ищут

Дипломаты уже разыскали 38 наших граждан. Кроме того, взаимодействуют с турецкими спасательными службами для поиска других 19 украинцев, не выходящих на связь.

МИД готовится отправить украинских консулов в город Газиантеп. Дипломаты поедут туда, как только разрешит ситуация на фоне объявленного режима чрезвычайного положения. Консулы привезут теплые вещи и предметы первой необходимости.

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