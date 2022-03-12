Двое украинцев направлялись в Молдову с "филькиными грамотами" из "военкомата"

Двое украинцев пытались бежать из Украины в Молдову. Чтобы их выпустили из страны, мужчины предъявили поддельные справки о непригодности к прохождению военной службы.

По данным пограничников, мужчины были призывного возраста-26 и 29 лет.

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Опытный инспектор Измаильского пограничного отряда обнаружил, что справки сделаны кустарным способом, а печати органа выдачи выполнены на струйном принтере.

Как накажут нарушителей

Теперь нарушители предстанут перед законом. Соответствующее заявление пограничники уже направили в полицию по признакам преступления, предусмотренного статьей 358 о подделке документов, печатей, штампов и бланков, сбыте или использовании поддельных документов, печатей, штампов.

Санкция статьи предусматривает:

штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен),

или арест на срок до 6 месяцев,

или ограничение свободы на срок до 2 лет.

Украинцы бегут из самых горячих точек за границу

Украинцы продолжают покидать государство, чтобы спастись от войны. По состоянию на 10 марта известно, что за границу выехали уже 1,2 миллиона наших земляков. Заметим, что из-за военного положения из Украины не выпускают мужчин от 18 до 60 лет.

Пограничники пропускают таких мужчин:

которые имеют троих детей в возрасте до 18 лет

непригодных к военной службе (нужно иметь соответствующее заключение военно-врачебной комиссии),

которые занимаются инвалидами.

В то же время немало наших сограждан-мужчин вернулись в Украину, чтобы защищать свою Родину.

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