Двое украинцев подрались в самолете из Харькова в Краков: одного вывели в наручниках

Украинские граждане устроили драку на борту самолета, который летел из Харькова в Краков. Из-за этого их задержали польские пограничники.

К пограничникам обратился капитан воздушного судна. Он сообщил им о проблемах с пассажирами-дебоширами.

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Что произошло на борту самолета

Экипаж самолета рассказал, что между двумя украинцами вспыхнул спор. Словесной перепалкой не обошлось, конфликт впоследствии перерос в физическую агрессию. Сначала пассажиров пытались угомонить капитан самолета и члены экипажа. Впрочем, когда поняли, что самостоятельно сделать этого не могут, обратились к пограничникам.

Другую украинку польская пограничная служба обвиняет в том, что она "усиливала нервную атмосферу среди других пассажиров". Все потому, что она записывала инцидент на видео, несмотря на то, что стюардесса призвала этого не делать.

Агрессивных пассажиров наказали

Когда самолет приземлился в международном аэропорту Краков – Балице, на его борт зашли польские пограничники. Они приказали агрессивным пассажирам покинуть воздушное судно. Один из украинцев отказался, из-за этого к нему пришлось применить средства физического давления. Мужчину вывели из самолета в наручниках.

Граждан Украины, устроивших драку, оштрафовали. В то же время пассажирка, которая снимала конфликт на видео, отказалась платить штраф. Из-за этого пограничники направили ее дело в суд.