Двое военных Нацгвардии получат наградные пистолеты

Двоих украинских военных отметят наградным оружием. Известно, что бойцы Национальной гвардии защищают нашу территорию с 2014 года.

Соответствующий указ подписал 19 ноября министр внутренних дел Денис Монастырский. Об этом он заявил сегодня на заседании Верховной Рады.

К теме Кива уже сдал наградное оружие

Кто получит наградное оружие

Командир второго батальона оперативного назначения Сергей Сидорин. Он обезвредил вражеский танк и вывел подразделение из-под массовых обстрелов.

Он обезвредил вражеский танк и вывел подразделение из-под массовых обстрелов. Командир первого батальона оперативного назначения Назарий Ясинский. Воин обнаруживал диверсионные группы и вывел многих бойцов из-под огня.

Именно это оружие сегодня вручат этим героям, которые действительно имеют честь и право быть отмеченными от имени Украины таким высоким отличием. Такова позиция украинского народа и правительства,

– подчеркнул Монастырский.

Он также подтвердил, что скандальный нардеп Илья Кива свое наградное оружие уже сдал.

Кива сдал свое оружие: что известно

18 ноября одиозный нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива сдал полицейским 2 наградных пистолета – Glock-19 и АПС, а также разрешения на их хранение. Наградное оружие политику вручили еще в 2015 году.

Однако 16 ноября 2021 года Монастырский подписал указ об аннулировании отличия. Такое решение он объяснил недостойным поведением Кивы.