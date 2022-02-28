Двое взрослых и трое детей заживо сгорели в машине после обстрелов в Харькове

Россия нанесла ракетный удар по Харькову. В результате обстрелов немало погибших.

О последствиях обстрела Харькова рассказал городской голова Игорь Терехов.

"Сегодняшний обстрел жилых районов Харькова показал – это не военная операция, а война на уничтожение украинского народа", – заявил Игорь Терехов.

Важно В Харькове 4 человека вышли из хранилища, чтобы набрать воды, и погибли

По его словам, только 28 февраля после обстрелов в Харькове были ранены 37 человек, из которых трое – дети.

Есть дети и среди погибших.

"Семья, двое взрослых и трое детей, живьем сгорели в машине. Это, действительно, ужас. И мы вместе должны пережить это", – заявил Игорь Терехов.

Терехов не рассказал, где именно произошла трагедия. Вполне возможно, что это именно та семья, которая погибла в автомобиле, когда российские войска из "Градов" обстреляли город. Сделали они это в то время, когда между странами происходили переговоры.