Двое железнодорожников сумели без оружия захватить российский БТР

Украинским железнодорожникам удалось голыми руками захватить российский БТР, а также двух российских солдат. Еще на двоих объявили охоту.

Как пишет журналист Сергей Лещенко, история о героях-железнодорожниках однозначно попадет в учебники истории нашей освободительной войны.

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Железнодорожники голыми руками захватили российский БТР

Начальник станции "Басы" Руслан Аристархов, а также начальник станции "Сумы-товарная" Артем Киселев голыми руками захватили вражеский БТР и двух рашистских военных.

Известно, что утром после селектора они отправились выявлять метки, а также делали обход на станциях "Басы" и "Сумы-товарная". Тогда они и увидели, как на "Сумы-товарная" заезжает российский бронетранспортер. Вы не поверите, но российским оккупантам пришло в голову спросить направление движения, что их и погубило, так сказать.

Сотрудники железной дороги сориентировались и указали путь к повышенной колее. Там российский БТР и попал в ловушку. Тогда и россияне вылезли из БТР, а наши парни повалили их на землю и вызвали тероборону.

Железнодорожники двух российский военных задержали и сдали сумской теробороне. Еще двое сбежали, но на них уже объявили охоту.

Сумщина подтвердила свои традиции партизанской борьбы,

– написал Сергей Лещенко.

Героев-железнодорожников уже ожидает награждение от Укрзализныци.

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