Двое туристов погибли в Карпатах: что о них известно

Во время восхождения группы из восьми человек на гору Поп Иван Черногорский на Ивано-Франковщине погибли двое туристов – жители Коломыи Роман Беркещук и Павел Винтонюк.

22 февраля в поисково-спасательной группы на горе Поп Иван Черногорский обратились четверо туристов, которые сообщили, что их группе необходима срочная помощь.

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Вместе со спасателями группа отправилась к спасательному посту, трех лиц со значительными обморожениями туда транспортировали сотрудники ГСЧС. Двое туристов не подавали признаков жизни.

Один из погибших – Роман Беркещук. В октябре парню должно было исполниться 27. Он был программистом, увлекался автомобилями, и наибольшей его стихией был альпинизм.

Роман покорил немало гор, высотой более четырех тысяч метров, в частности Монблан и Казбек. В мае 2019 года планировал снова отправиться во французские Альпы.



Роман Беркещук на Монблане, 4 810 метров

Близкая подруга Романа Лилия Ткачук в комментарии 24 канала рассказала, что Роман был добрым и верующим человеком. Ранее возглавлял молодежную христианскую организацию "Дети света" в Коломые.

По словам девушки, в зимние походы парень ходил очень часто, имел все соответствующее снаряжение, на которое никогда не жалел денег.

Он был одним из самых подготовленных в команде, поднимавшейся на Поп Иван. Знаю, что руководителю, господину Павлу стало плохо, поэтому Роман остался с ним, чтобы помогать. Они не дошли до обсерватории всего лишь 500 метров,

– прокомментировала Лилия.

И добавила, что когда пришли спасатели, парень еще был жив, а умер уже у них на руках.

"Роман был очень правильным и всегда все делал по совести. Он никогда бы не пошел в горы, не зарегистрировав маршрут", – отметила подруга погибшего.

Другой погибший – многолетний руководитель коломыйской Станции юных туристов 60-летний Павел Винтонюк. Информацию в Facebook подтвердила его дочь Ярина, женщина также от имени семьи выразила соболезнования семье Романа Беркещука.

"Я видела, как вы самоотверженно шли навстречу жизни. Как боролись и переживали за право детей получить те знания и возможности, которые открывают двери туризма. Знания, которые дают базу и опору в жизни, формируют стержень человека", – отметила Ярина Винтонюк.

Выразили свое соболезнование и его воспитанники Станции юных туристов Коломые.

"Павел Петрович был достойным руководителем и наставником. Он воспитал много поколений молодых людей, вдохновляя их своим оптимизмом, большой энергичностью и любовью к горам", – отметили на Facebook-странице Станции.