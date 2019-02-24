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      Двоє туристів загинули у Карпатах: що про них відомо

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      Павло Вінтонюк та Роман Беркещук
      Павло Вінтонюк та Роман Беркещук / 24 канал

      Під час сходження групи з восьми осіб на гору Піп Іван-Чорногірський на Івано-Франківщині загинули двоє туристів – мешканці Коломиї Роман Беркещук та Павло Вінтонюк.

      22 лютого до пошуково-рятувальної групи на горі Піп Іван-Чорногірський звернулися четверо туристів, які повідомили, що їх групі необхідна термінова допомога. 

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      Разом з рятувальниками група вирушила до рятувального посту, трьох осіб зі значними обмороженнями туди транспортували працівники ДСНС. Двоє туристів не подавали ознак життя.

      Один із загиблих – 26-річний мандрівник з Коломиї Роман Беркещук. Хлопець був програмістом, захоплювався автомобілями та найбільшою його стихією був альпінізм.

      Роман підкорив чимало гір, висотою понад чотири тисячі метрів, зокрема Монблан та Казбек. У травні 2019 року планував знову відправитися у французькі Альпи.

      Роман Беркещук
      Роман Беркещук на Монблані, 4 810 метрів

      Близька подруга Романа Лілія Трачук у коментарі 24 каналу розповіла, що Роман був доброю та віруючою людиною. Раніше очолював молодіжну християнську організацію "Діти світла" у Коломиї.

      За словами дівчини, у зимові походи хлопець ходив дуже часто, мав усе відповідне спорядження, на яке ніколи не шкодував грошей. 

      Він був одним із найбільш підготовлених у команді, що піднімалася на Піп Іван. Знаю, що керівнику, пану Павлу, стало погано, тож Роман залишився з ним, щоб допомагати. Вони не дійшли до обсерваторії всього лише 500 метрів,
      – прокоментувала Лілія.

      Й додала, що коли прийшли рятувальники, хлопець ще був живий, а помер вже у них на руках.

      "Роман був дуже правильним й завжди все робив по совісті. Він ніколи б не пішов в гори, не зареєструвавши маршрут", – наголосила подруга загиблого.

      Інший загиблий –  багаторічний керівник коломийської станції юних туристів 60-річний Павло Вінтоняк. Інформацію у Facebook підтвердила його донька Ярина, жінка також від імені сім'ї висловила співчуття родині Романа Беркещука.

      "Тату, я бачила, як Ви самовіддано йшли назустріч життю. Як боролися й переживали за право дітей одержати ті знання та можливості, які відкривають двері туризму. Знання, які дають базу й опору в житті, формують стержень людини", – зазначила Ярина Вінтоняк.

      Висловили свій жаль за чоловіком і його вихованці зі станції юних туристів Коломиї.

      "Павло Петрович був гідним керівником та наставником. Він виховав багато поколінь молодих людей, надихаючи їх своїм оптимізмом, великою енергійністю та любов'ю до гір", – зазначили на Facebook-сторінці станції.

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      Теги: ДСНС Новини України Карпати Жертви Новини Івано-Франківська
      Джерело: 24 канал
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