Двоє туристів загинули у Карпатах: що про них відомо
Під час сходження групи з восьми осіб на гору Піп Іван-Чорногірський на Івано-Франківщині загинули двоє туристів – мешканці Коломиї Роман Беркещук та Павло Вінтонюк.
22 лютого до пошуково-рятувальної групи на горі Піп Іван-Чорногірський звернулися четверо туристів, які повідомили, що їх групі необхідна термінова допомога.
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Разом з рятувальниками група вирушила до рятувального посту, трьох осіб зі значними обмороженнями туди транспортували працівники ДСНС. Двоє туристів не подавали ознак життя.
Один із загиблих – 26-річний мандрівник з Коломиї Роман Беркещук. Хлопець був програмістом, захоплювався автомобілями та найбільшою його стихією був альпінізм.
Роман підкорив чимало гір, висотою понад чотири тисячі метрів, зокрема Монблан та Казбек. У травні 2019 року планував знову відправитися у французькі Альпи.
Роман Беркещук на Монблані, 4 810 метрів
Близька подруга Романа Лілія Трачук у коментарі 24 каналу розповіла, що Роман був доброю та віруючою людиною. Раніше очолював молодіжну християнську організацію "Діти світла" у Коломиї.
За словами дівчини, у зимові походи хлопець ходив дуже часто, мав усе відповідне спорядження, на яке ніколи не шкодував грошей.
Він був одним із найбільш підготовлених у команді, що піднімалася на Піп Іван. Знаю, що керівнику, пану Павлу, стало погано, тож Роман залишився з ним, щоб допомагати. Вони не дійшли до обсерваторії всього лише 500 метрів,
– прокоментувала Лілія.
Й додала, що коли прийшли рятувальники, хлопець ще був живий, а помер вже у них на руках.
"Роман був дуже правильним й завжди все робив по совісті. Він ніколи б не пішов в гори, не зареєструвавши маршрут", – наголосила подруга загиблого.
Інший загиблий – багаторічний керівник коломийської станції юних туристів 60-річний Павло Вінтоняк. Інформацію у Facebook підтвердила його донька Ярина, жінка також від імені сім'ї висловила співчуття родині Романа Беркещука.
"Тату, я бачила, як Ви самовіддано йшли назустріч життю. Як боролися й переживали за право дітей одержати ті знання та можливості, які відкривають двері туризму. Знання, які дають базу й опору в житті, формують стержень людини", – зазначила Ярина Вінтоняк.
Висловили свій жаль за чоловіком і його вихованці зі станції юних туристів Коломиї.
"Павло Петрович був гідним керівником та наставником. Він виховав багато поколінь молодих людей, надихаючи їх своїм оптимізмом, великою енергійністю та любов'ю до гір", – зазначили на Facebook-сторінці станції.