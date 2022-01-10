Об этом в эфире 24 канала рассказал директор Института ближневосточных исследований Игорь Семиволос. В ответ на вопрос о том, кто стал победителем на фоне политических потрясений в Казахстане, он отметил: "Очевидно, что бенефициар сейчас Токаев".

Обратите внимание Токаев на ОДКБ заявил, что в Казахстане – "попытка государственного переворота"

На протесты в Казахстане могло повлиять еще одно событие

"Как минимум он (Токаев – 24 канал) получил власть окончательно. Двоевластие закончилось", – сказал Игорь Семиволос.

Директор Института ближневосточных исследований отметил, что поднятие цен заставило жителей Казахстана выйти на улицы, однако на самом деле речь идет о еще одном событии.

Второе (событие – 24 канал) до сих пор не объяснено – ситуация внутри правящей группы, что произошла 2 – 4 января, а уже 5 января Токаев заявил, что занимает должность главы Совбеза. Пока это не станет понятно, нельзя делать выводы по поводу того, что произошло.

Игорь Семиволос

Директор Института ближневосточных исследований

По словам Семиволоса, конкретные беспорядки и политические требования, несомненно, появлялись на фоне эскалации конфликта внутри власти Казахстана. В то же время он считает, что версия о том, что Касим-Жомарт Токаев мог при вменяемом состоянии Нурсултана Назарбаева пойти против него – маловероятна.

Семиволос о ситуации в Казахстане: смотрите видео

Протесты в Казахстане: главное

  • В Казахстане 2 января, на фоне повышения цен на газ, вспыхнули масштабные протесты. В конце концов, даже после снижения – митинги не прекратились. Казахи потребовали политических изменений в стране и улучшения качества уровня жизни.
  • Протесты бушевали примерно в 15 городах Казахстана, власти страны задержали более 7 тысяч человек.
  • Самые жуткие стычки произошли в Алматы. 8 января в городе были слышны выстрелы, до этого власти разрешили стрелять на поражение.
  • Точное количество погибших до конца неизвестно. В частности, в городе погибли два ребенка – 11-летний мальчик и 4-летняя девочка.
  • 10 января власти Казахстана объявили по погибшим во время протестов общенациональный траур.