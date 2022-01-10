Об этом в эфире 24 канала рассказал директор Института ближневосточных исследований Игорь Семиволос. В ответ на вопрос о том, кто стал победителем на фоне политических потрясений в Казахстане, он отметил: "Очевидно, что бенефициар сейчас Токаев".
Обратите внимание Токаев на ОДКБ заявил, что в Казахстане – "попытка государственного переворота"
На протесты в Казахстане могло повлиять еще одно событие
"Как минимум он (Токаев – 24 канал) получил власть окончательно. Двоевластие закончилось", – сказал Игорь Семиволос.
Директор Института ближневосточных исследований отметил, что поднятие цен заставило жителей Казахстана выйти на улицы, однако на самом деле речь идет о еще одном событии.
Второе (событие – 24 канал) до сих пор не объяснено – ситуация внутри правящей группы, что произошла 2 – 4 января, а уже 5 января Токаев заявил, что занимает должность главы Совбеза. Пока это не станет понятно, нельзя делать выводы по поводу того, что произошло.
По словам Семиволоса, конкретные беспорядки и политические требования, несомненно, появлялись на фоне эскалации конфликта внутри власти Казахстана. В то же время он считает, что версия о том, что Касим-Жомарт Токаев мог при вменяемом состоянии Нурсултана Назарбаева пойти против него – маловероятна.
Семиволос о ситуации в Казахстане: смотрите видео
Протесты в Казахстане: главное
- В Казахстане 2 января, на фоне повышения цен на газ, вспыхнули масштабные протесты. В конце концов, даже после снижения – митинги не прекратились. Казахи потребовали политических изменений в стране и улучшения качества уровня жизни.
- Протесты бушевали примерно в 15 городах Казахстана, власти страны задержали более 7 тысяч человек.
- Самые жуткие стычки произошли в Алматы. 8 января в городе были слышны выстрелы, до этого власти разрешили стрелять на поражение.
- Точное количество погибших до конца неизвестно. В частности, в городе погибли два ребенка – 11-летний мальчик и 4-летняя девочка.
- 10 января власти Казахстана объявили по погибшим во время протестов общенациональный траур.