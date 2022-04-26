Двоих детей, которых принудительно вывезли из Мариуполя, вернули их родственникам
Источник:Офис омбудсмена
Российские оккупанты похитили из Мариуполя двоих детей. Долгое время никто не знал, где они.
Об этом 26 апреля рассказали в Офисе омбудсмена. Отметили, что Евгений Обединский, отец 12-летней Киры и неоднократный чемпион Украины по водному поло, погиб в Мариуполе.
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Ребенка искал дедушка. Он хотел установить над девочкой опеку.
Еще один ребенок
Также к омбудсмену обратилась бабушка 9-летнего Ильи Матвиенко, которая осталась единственной родственницей ребенка. Мать мальчика рашисты убили во время бомбардировки Мариуполя.
Украине удалось вернуть и Киру, и Илью. В Офисе омбудсмена отметили, что Правительство урегулировало вопрос об установлении опеки над детьми, которые потеряли родителей.
Искренне радуемся вместе с семьями, что после всего, что пришлось пережить, дети наконец-то смогли вернуться в родные семьи,
– сказали в Офисе.