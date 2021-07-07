Двойная игра с Китаем и США – не получится, – Фесенко

Украине было бы выгодно вести гибкую политику и сотрудничать одновременно и с Китаем, и с Соединенными Штатами Америки. Однако, это вряд ли может получиться.

В мире продолжается геополитическое противостояние между Китаем и США. Об этом в эфире программы "Что это было" рассказал политолог Владимир Фесенко.

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Фесенко рассказал об отношениях Украины с Китаем и США

По его словам, украинской власти не стоит пытаться восстановить векторность, например, в отношениях с Китаем. Такая стратегия не сработает.

Если мы попытаемся вести какую-то двойную игру и с США, и с Китаем, боюсь, что это не получится,

– подчеркнул он.

Политолог отметил, что реальным примером этого является "Мотор Сич". Фактически, Украина уже сделала свой выбор. "Мы пошли на стандарты, которые были предложены США. Это касается безопасности, в том числе и нашей безопасности", – отметил Фесенко. Двигатели могли попасть в Россию, а это не в интересах Украины.

Скандал с "Мотор Сич": что известно

В Белом доме пообещали ограничить влияние Китая, в частности, и на Украину. В частности, американские власти убеждали Украинские не продавать Китаю предприятие "Мотор Сич". В феврале 2021 году украинская Служба безопасности и антимонопольный заподозрили в сделке с Китаем на несколько миллиардов гривен диверсию.

Кроме того, после введенных против Китая американских санкций, завод окончательно решили не продавать. Владимир Зеленский заявил, что не позволит ни одной стране приобрести акции компании "Мотор Сич".