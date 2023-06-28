В среду вечером, 28 июня, после дождя Киев превратился в настоящее сказочное место. Две огромные и яркие радуги появились на небосводе столицы, вызвав восторг и очарование среди местных жителей и гостей города. Об этом сообщает 24 Канал.

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Символ надежды и счастья

Отметим, что двойная радуга – это не только природное явление, но и символ надежды и гармонии. Многие верят в ее "невероятную силу" и то, что она может даже принести счастье.

В любом случае в водовороте событий настоящего удивительное явление природы хорошо влияет на нервы и помогает на мгновение оторваться от ужасных новостей войны.

Невероятная двойная радуга в Киеве / фото 24 Канала и из сети

Если просто, то радуга – это то, что возникает из-за преломления и отражения света в каплях воды. Когда солнечные лучи проходят через дождевые капли, они сгибаются и рассеиваются.

При этом свет разделяется на разные цвета – от красного до фиолетового. Это явление называется дисперсией.

Итак, когда этот свет отражается от внутренней поверхности капель и выходит наружу, мы наблюдаем яркую дугу на небосводе – радугу.

Очаровательная двойная радуга после дождя: смотрите видео 24 Канала

Важно! Для того чтобы возникла двойная радуга, нужны дополнительные условия. Солнечные лучи должны пройти через две дождевые капли, преломились, отразились и вышли наружу в виде двух отдельных дуг. Поскольку капли воды могут располагаться на разных высотах или иметь разные размеры, двойная радуга возникает, когда эти условия выполняются одновременно.

Стоит отметить, что радуга является символом ЛГБТК+ людей. По сути, радужный флаг означает свободу, и во всех странах цивилизованного мира рассматривается как нечто, являющееся манифестом открытости к миру.

Кстати, июнь – Месяц Гордости – то есть период, когда принято обращать особое внимание на права ЛГБТК+ людей.

Когда будет следующий дождь в Киеве

Как пишут в Укргидрометцентре, в четверг, 29 июня, на территории столицы и области будут кратковременные дожди. Потому и стоит надеяться на еще одну радугу.

В то же время ветер будет западный со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, а температура: