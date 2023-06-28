В среду вечером, 28 июня, после дождя Киев превратился в настоящее сказочное место. Две огромные и яркие радуги появились на небосводе столицы, вызвав восторг и очарование среди местных жителей и гостей города. Об этом сообщает 24 Канал.
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Символ надежды и счастья
Отметим, что двойная радуга – это не только природное явление, но и символ надежды и гармонии. Многие верят в ее "невероятную силу" и то, что она может даже принести счастье.
В любом случае в водовороте событий настоящего удивительное явление природы хорошо влияет на нервы и помогает на мгновение оторваться от ужасных новостей войны.
Невероятная двойная радуга в Киеве / фото 24 Канала и из сети
Если просто, то радуга – это то, что возникает из-за преломления и отражения света в каплях воды. Когда солнечные лучи проходят через дождевые капли, они сгибаются и рассеиваются.
При этом свет разделяется на разные цвета – от красного до фиолетового. Это явление называется дисперсией.
Итак, когда этот свет отражается от внутренней поверхности капель и выходит наружу, мы наблюдаем яркую дугу на небосводе – радугу.
Очаровательная двойная радуга после дождя: смотрите видео 24 Канала
Стоит отметить, что радуга является символом ЛГБТК+ людей. По сути, радужный флаг означает свободу, и во всех странах цивилизованного мира рассматривается как нечто, являющееся манифестом открытости к миру.
Кстати, июнь – Месяц Гордости – то есть период, когда принято обращать особое внимание на права ЛГБТК+ людей.
Когда будет следующий дождь в Киеве
Как пишут в Укргидрометцентре, в четверг, 29 июня, на территории столицы и области будут кратковременные дожди. Потому и стоит надеяться на еще одну радугу.
В то же время ветер будет западный со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, а температура:
- ночью – от 11 до 16 градусов;
- днем – от 18 до 23 градусов.