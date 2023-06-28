У середу ввечері, 28 червня, після дощу Київ перетворилося на справжнє казкове місце. Дві величезні та яскраві веселки з'явилися на небосхилі столиці, викликавши захват і зачарування серед місцевих жителів та гостей міста. Про це повідомляє 24 Канал.

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Символ надії та щастя

Зазначимо, що подвійна веселка – це не лише природне явище, але й символ надії та гармонії. Багато людей вірять у її "неймовірну силу" та те, що вона нібито може навіть принести щастя.

У будь-якому разі у вирі подій сьогодення це дивовижне явище природи добре впливає на нерви та допомагає на мить відірватися від жахливих новин війни.

Неймовірна подвійна веселка у Києві / фото 24 Каналу та з мережі

Якщо просто, то веселка – це те, що виникає внаслідок переломлення і відбивання світла у краплях води. Коли сонячні промені проходять через дощові краплі, вони згинаються й розсіюються.

При цьому світло розділяється на різні кольори – від червоного до фіолетового. Це явище називається дисперсія.

Отже, коли це світло відбивається від внутрішньої поверхні крапель і виходить назовні, ми спостерігаємо яскраву дугу на небосхилі – веселку.

Чарівна подвійна веселка після дощу: дивіться відео 24 Каналу

Важливо! Для того аби виникла подвійна веселка, потрібні додаткові умови. Сонячні промені повинні пройти через дві дощові краплі, переломилися, відбилися та вийшли назовні у вигляді двох окремих дуг. Оскільки краплі води можуть розташовуватися на різних висотах або мати різні розміри, подвійна веселка виникає, коли ці умови виконуються одночасно.

Варто також зазначити, що веселка є символом ЛГБТК+ людей. Власне, веселковий прапор означає свободу, й у всіх країнах цивілізованого світу сприймається як щось, що є маніфестом відкритості до світу.

До речі, червень – є Місяцем Гордості – тобто періодом, коли прийнято звертати особливу увагу на права ЛГБТК+ людей.

Коли буде наступний дощ у Києві

Як пишуть в Укргідрометцентрі, у четвер, 29 червня, на території столиці та області будуть короткочасні дощі. Тому й варто сподіватися на ще одну веселку.

Водночас вітер буде західний зі швидкістю від 7 до 12 метрів на секунду, а температура: