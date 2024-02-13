Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, заметив, что у многих диктаторов в свое время были двойники. И Путин – не исключение.

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Двойники Путина выполняют одну простую цель. Он боится за свою жизнь.

Главная цель каждого двойника, не только путинского, это – поймать пулю. Было замечательное кино "Диктатор" 2012 года. Это – классика. Поймать пулю за хозяина. Больше ничего вообще от них не надо. Не знаю, сколько у Путина двойников. 2 или 3. Но они точно у него есть,

– сказал Ступак.

Отличить двойника не так и сложно. Путин всегда опасается встречаться с людьми, поэтому часто отгораживается от них многометровыми столами или другими преградами. Двойники же спокойно выходят к людям.

Стоит ли доверять анонимным телеграм-каналам о Путине

Как отметил Ступак, в России есть один известный телеграм-канал, где якобы выдают инсайды о двойниках Путина, его жизни и тому подобное. Не стоит верить информации, которую там подают.

Не читайте такие телеграм-каналы. Не могут там постоянно вываливать какие-то инсайды, чтобы его не прикрыли в России. Там уже где-то полтора года продолжается активный процесс деанонимизации различных телеграм-каналов. На администраторов выходят и предлагают деньги за то, чтобы не писали ничего плохого против конкретных лиц. Человек торгуется – и его задерживают за вымогательство средств,

– сказал Ступак.

До поры до времени такие телеграм-каналы существуют, пока их не прикроют. Такая же история была и, к примеру, с Игорем Гиркиным.

Двойники Путина: кратко