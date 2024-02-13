Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що багато диктаторів свого часу мали двійників. І Путін – не виняток.
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Двійники Путіна виконують одне просте завдання. Він боїться за своє життя.
Головна мета кожного двійника, не лише путінського, це – зловити кулю. Було чудове кіно "Диктатор" 2012 року. Це – класика. Зловити кулю за господаря. Більше нічого взагалі від них не треба. Не знаю, скільки в Путіна двійників, 2 чи 3. Але вони точно у нього є,
– сказав Ступак.
Відрізнити двійника не так і складно. Путін завжди побоюється зустрічатися з людьми, тому часто відгороджується від них багатометровими столами або іншими перепонами. Двійники ж спокійно виходять до людей.
Чи варто довіряти анонімним телеграм-каналам про Путіна
Як наголосив Ступак, у Росії є один відомий телеграм-канал, де нібито видають інсайди про двійників Путіна, його життя тощо. Не варто вірити цій інформації.
Не читайте такі телеграм-канали. Не можуть там постійно вивалювати якісь інсайди, щоб його не прикрили в Росії. Там вже десь півтора року триває активний процес деанонімізації різних телеграм-каналів. На адміністраторів виходять і пропонують гроші за те, щоб не писали нічого поганого проти конкретних осіб. Людина торгується, і її затримують за вимагання коштів,
– сказав Ступак.
До пори до часу такі телеграм-канали існують, доки їх не прикриють. Така ж історія була і, наприклад, з Ігорем Гіркіним.
Двійники Путіна: коротко
- Ще восени 2023 року один із російських телеграм-каналів писав, що Путін нібито помер від серцевого нападу. Тоді з посиланням на "анонімні джерела" стверджували, що бачили його тіло на підлозі.
- Головне управління розвідки Міністерства оборони України коментувало цю інформацію. Там закликали обережно ставитися до таких вкидів. Це – лише чутки, яким не варто довіряти.
- Загалом зовнішність Путіна часто спричиняє багато питань. Одного разу було, що він змінився в зовнішності буквально за один день.