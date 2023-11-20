Кандидат психологічних наук Дмитро Попов розповів 24 Каналу, що оригінальний Путін востаннє з'являвся на початку вересня на зустрічі з Реджепом Ердоганом. Оскільки після цього його не бачили, плітки про смерть диктатора можуть виявитись правдою.
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Справжній Путін стежить за здоров'ям
До характерних ознак російського президента належить прагнення дистанціюватись навіть від найближчого оточення. У такий спосіб Путін намагається максимально уберегтись від якихось заражень.
Тому Путін, який іде в натовп і з усіма обіймається, ним не є.
Я впевнений на 99%, що під час параду 9 травня був двійник. І це не тільки антропометричні дані обличчя, а і його поведінка. <...> Він спілкувався дуже близько з майже ветеранами – відстань вимірювалась у сантиметрах,
– зазначив Попов.
Один з двійників Путіна родом з Білорусі
Два роки тому зник суддя з Гродна. Попов вважає, що він став одним з двійників російського президента.
Він дійсно схожий на Путіна, але потребував деяких пластичних операцій. Тепер я вважаю, що з високою часткою ймовірності саме цей гродненський суддя є маріупольським варіантом,
– припустив кандидат психологічних наук.
Цей варіант відрізняється від інших тим, що нехтує будь-якими заходами безпеки як президент Росії. Наприклад, його саджають у вертоліт Мі-8, який у прифронтовій зоні становить гарну мішень.
До слова, саме цей клон, якого Попов називає "мандрівником", їздив до Дагестану.
Скільки двійників має Путін
"Японці і штучний інтелект стверджують, що їх тільки двоє. Я до останнього часу спостерігав трьох, гродненський "мандрівник" – четвертий", – констатував Попов.
Тобто, є оригінал російського президента і ще чотири його клони.
Попов про двійників Путіна: дивіться відео 24 Каналу
Двійники Путіна: останні новини
- Зовнішність російського президента викликає багато запитань. Зокрема, нещодавно в мережу виклали нарізку з двох офіційних відео, на яких Путін має різні щоки.
- Пластичний хірург клініки Nove Tilo Дмитро Слоссер вважає, що перевтілюють не лише двійника Путіна, а й сам оригінал. Таким способом вдається отримати "середній" варіант.
- Очільник української розвідки Кирило Буданов вважає, що двійників Путіна досить легко відрізнити від нього справжнього. Зокрема, за малюнком вуха і проміжком між очима.