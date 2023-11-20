Кандидат психологічних наук Дмитро Попов не погоджується з такими висновками, а точніше із першим положенням. У розмові з 24 Каналом він пояснив, коли востаннє, на його думку, з'являвся справжній Путін.
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Де справжній Путін
Цього року Владімір Путін з'явився на параді 9 травня. І дослідження ШІ стверджують, що це був справжній диктатор. Однак, певні ознаки вказують на протилежне.
"Думаю, коли був запит до штучного інтелекту, вони внесли не той зразок голосу Путіна. Я впевнений на 99%, що під час параду був двійник. Це не тільки антропометрія облич, але й поведінка. Бункерний стежить за своїм здоров'ям. Якщо він і зустрічається з кимось, то за довгими столами або після карантину. Під час 9 травня він спілкувався дуже близько з присутніми", – пояснив кандидат психологічних наук.
А от в Криму та Маріуполі, де цього року теж начебто побував Владімір Путін, міг бути точно його двійник. Так само і на культурному форумі у Санкт-Петербурзі, який пройшов 17 листопада.
На культурному саміті був двійник. Останній раз оригінальний Путін з'являвся на початку вересня на зустрічі з Ердоганом. Після цього я його не бачив,
– відзначив Дмитро Попов.
Зазначимо, що аналіз обличчя та вимови російського диктатора зробили у дослідженні Інституту аудіосупроводу Японії та японської телемережі TBS.
Які результати показав ШІ: деталі
- Результати дослідження показали, що буцімто справжній Путін був не лише на параді 9 травня у Москві, але й на зустрічах із Сі Цзіньпіном та Алєксандром Лукашенком. Збіг складав 94%.
- Натомість Путін з Красної площі й той, який оглядав Кримський міст після ураження у 2022 році, мають схожість лише на 53%. Ба більше – ця версія лише на 18% збіглася з тією, що була у Маріуполі.
- Цікаво, що у дослідженні особливу увагу приділили слову "спасібо", яке говорив Путін у різних ситуаціях. І виявилося, що на Євразійському економічному форумі теж міг бути двійник диктатора.