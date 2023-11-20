Кандидат психологических наук Дмитрий Попов не согласен с такими выводами, а точнее с первым положением. В разговоре с 24 Каналом он объяснил, когда в последний раз, по его мнению, появлялся настоящий Путин.
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Где настоящий Путин
В этом году Владимир Путин появился на параде 9 мая. И исследования ИИ утверждают, что это был настоящий диктатор. Однако определенные признаки указывают обратное.
"Думаю, когда был запрос к искусственному интеллекту, они внесли не тот образец голоса Путина. Я уверен на 99%, что во время парада был двойник. Это не только антропометрия лиц, но и поведение. Бункерный следит за своим здоровьем. Если он и встречается с кем-то, то за длинными столами или после карантина. Во время 9 мая он общался очень близко с присутствующими", – пояснил кандидат психологических наук.
А вот в Крыму и Мариуполе, где в этом году тоже побывал Владимир Путин мог быть точно его двойник. Также и на культурном форуме в Санкт-Петербурге, который прошел 17 ноября.
На культурном саммите был двойник. В последний раз оригинальный Путин появлялся в начале сентября на встрече с Эрдоганом. После этого я его не видел,
– отметил Дмитрий Попов.
Отметим, что анализ лица и произношения российского диктатора провели в исследовании Института аудиосопровождения Японии и японской телесети TBS.
Какие результаты показал ИИ: детали
- Результаты исследования показали, что настоящий Путин был не только на параде 9 мая в Москве, но и на встречах с Си Цзиньпином и Александром Лукашенко. Совпадение составляло 94%.
- Путин же с Красной площади и тот, который осматривал Крымский мост после поражения в 2022 году, имеют сходство только на 53%. Более того, эта версия только на 18% совпала с той, что была в Мариуполе.
- Интересно, что в исследовании особое внимание уделили слову "спасибо", которое говорил Путин в разных ситуациях. И оказалось, что на Евразийском экономическом форуме тоже мог быть двойник диктатора.