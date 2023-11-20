Кандидат психологических наук Дмитрий Попов не согласен с такими выводами, а точнее с первым положением. В разговоре с 24 Каналом он объяснил, когда в последний раз, по его мнению, появлялся настоящий Путин.

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Где настоящий Путин

В этом году Владимир Путин появился на параде 9 мая. И исследования ИИ утверждают, что это был настоящий диктатор. Однако определенные признаки указывают обратное.

"Думаю, когда был запрос к искусственному интеллекту, они внесли не тот образец голоса Путина. Я уверен на 99%, что во время парада был двойник. Это не только антропометрия лиц, но и поведение. Бункерный следит за своим здоровьем. Если он и встречается с кем-то, то за длинными столами или после карантина. Во время 9 мая он общался очень близко с присутствующими", – пояснил кандидат психологических наук.

А вот в Крыму и Мариуполе, где в этом году тоже побывал Владимир Путин мог быть точно его двойник. Также и на культурном форуме в Санкт-Петербурге, который прошел 17 ноября.

На культурном саммите был двойник. В последний раз оригинальный Путин появлялся в начале сентября на встрече с Эрдоганом. После этого я его не видел,

– отметил Дмитрий Попов.

Отметим, что анализ лица и произношения российского диктатора провели в исследовании Института аудиосопровождения Японии и японской телесети TBS.

Какие результаты показал ИИ: детали