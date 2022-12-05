Как сообщают российские СМИ, Путин "лично осмотрел Крымский мост". Осенью туда пришел "хлопок", а глава Кремля назвал это "терактом".

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Что Путин делал в Крыму

Как отмечают, диктатор посетил Крым и за рулем машины проехал по мосту. Во время поездки Путин выслушивал доклад вице-премьера России Марата Хуснуллина.

Путин едет по Крымскому мосту: смотрите видео

Оккупанты частично возобновили движение через мост

Хуснуллин заявил об открытии автомобильного движения по правой, отремонтированной стороне Крымского моста, при этом ремонту подлежит левая часть автодороги.

Уточняется, что демонтаж и замену поврежденных прогонов правой части приступили к середине октября – движение автомобилей в настоящее время осуществлялось по левой части. При этом Хуснуллин заявил, что четыре прогона левой стороны тоже получили повреждения и должны быть заменены.

Также он сообщил, что в течение 6 – 7 месяцев планируется восстановление поврежденного второго пути на железнодорожной части моста.

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