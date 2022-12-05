Как сообщают российские СМИ, Путин "лично осмотрел Крымский мост". Осенью туда пришел "хлопок", а глава Кремля назвал это "терактом".
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Что Путин делал в Крыму
Как отмечают, диктатор посетил Крым и за рулем машины проехал по мосту. Во время поездки Путин выслушивал доклад вице-премьера России Марата Хуснуллина.
Путин едет по Крымскому мосту: смотрите видео
Оккупанты частично возобновили движение через мост
Хуснуллин заявил об открытии автомобильного движения по правой, отремонтированной стороне Крымского моста, при этом ремонту подлежит левая часть автодороги.
Уточняется, что демонтаж и замену поврежденных прогонов правой части приступили к середине октября – движение автомобилей в настоящее время осуществлялось по левой части. При этом Хуснуллин заявил, что четыре прогона левой стороны тоже получили повреждения и должны быть заменены.
Также он сообщил, что в течение 6 – 7 месяцев планируется восстановление поврежденного второго пути на железнодорожной части моста.
Что известно о взрывах на Крымском мосту: основное
- 8 октября произошли мощные взрывы на Крымском мосту. Путин назвал взрыв "терактом", а в России начали "расследование", в котором заявили, что за взрывами стоят украинские спецслужбы.
- Президент Владимир Зеленский отверг обвинения России и намекнул, что взрыв мог стать следствием внутренних конфликтов в России между военными и спецслужбами.
- Кроме того, путинские заявления о "теракте" и "мести" не стоят ничего, ведь Крымский мост является законной целью для ВСУ, которые признают и иностранные партнеры. Переправа построена незаконно и соединяет Россию с временно оккупированным Крымом.