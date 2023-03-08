У бункерного Путина проблемы со здоровьем, – психолог рассказал, сколько у диктатора двойников

Феномен Владимира Путина, который более 20 лет находится у власти в России, не могут понять в демократических странах, но россиянам такое пренебрежение от власти даже нравится. Как оказалось, у российского диктатора несколько двойников, а один из них, вероятно, постоянно сидит в бункере.

Об этом 24 Каналу рассказал кандидат психологических наук Дмитрий Попов. По его словам, человек, выступающий от имени российского диктатора, постоянно меняется, но клонов Путина можно отличать.

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Сколько всего существует "Путинов"

Дмитрий Попов объяснил, что судя по публичным выступлениям Владимира Путина, по внешним признакам можно отличить 6 разных людей. Он также отметил, что на выступлении диктатора перед федеральным собранием в 2023 году был один "Путин", а на следующий день на стадионе "Лужники" выступал уже совсем другой человек.

Он рассказал, что у этих двух разных людей разная форма лица, а также поведение.

Очень поведение отличалось. Почему? Я подчеркиваю, что во время пребывания Путина в гостинном дворе, когда он выступал перед элитой российского общества, он так много кашлял, что мемы от этого даже в США делали, а во время выступления на морозе он ни разу не кашлянул,

– заметил Попов.

Некоторые россияне, по словам психолога, пытались объяснить это курением российского диктатора или проблемами со щитовидной железой, но никто никогда не видел, чтобы Путин курил.

Кроме этого Денис Попов отметил, что выступавший на стадионе человек не смог сначала подстроить свой речевой аппарат под речь, а некоторые звуки произносил не так, как нужно.

Кандидат психологических наук отметил, что подстроить голос под другого человека крайне сложно, но это умеют делать пародисты, а значит, этому можно научиться.

Сколько всего Путинов было замечено в России: смотрите видео

Он заметил, что после первых 40 секунд своей речи, человек, который изображал Путина, изменил свое произношение уже на правильное, потому что, вероятно, кто-то это подсказал.

Дмитрий Попов рассказал, что слухи о том, что на мероприятии в гостинном дворе был бункерный Путин недостоверны. Кто-то мог подумать, что это бункерный Путин, потому что между ним и людьми было расстояние, но дело не в этом. Психолог отметил, что бункерный Путин куда-то исчез еще с лета 2022 года.

Сколько всего Путинов

По словам Попова, раньше было 6 человек с внешностью Путина. При этом некоторые специалисты определяли 12 таких лиц.

Психолог сомневается, что Путинов именно такое количество, но 6 действительно можно отличить.

В эти 6 включается тот Путин, который пришел к власти, то есть действительный, а отдельно "бункерный".

Остальные 4 – это двойники. Второй двойник – выступал на стадионе в сентябре 2022 года, третий – выступал на форуме в Санкт-Петербурге и в гостинном дворе в обращении к федеральному собранию.

Я отличаю их по поведению. У бункерного Путина не работает правая сторона – рука, а иногда нога. Он в очень плохом физическом состоянии, он очень плохо перемещается, он действительно постоянно находится на большом расстоянии от других,

– сказал Попов.

Психолог отметил, что именно пропавшему бункерному Путину министр обороны России Сергей Шойгу докладывал о захвате Мариуполя. Он считает, что этот Путин сильно болен, поэтому для него любая бактерия или вирус может стать последней в его жизни, поэтому он избегает тесных контактов.

Что известно о двойниках Путина: