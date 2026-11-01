Российский оппозиционер и бывший политтехнолог Ростислав Мурзагулов в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, почему глава Кремля панически боится физической ликвидации.

Кортежи Владимира Путина стали сопровождать тяжелые вертолеты, летящие прямо над автомобилями для физического перехвата FPV-дронов. Это свидетельствует о том, что российский диктатор реально оценивает угрозу точечного удара по себе. Речь идет не только о страхе перед украинскими дронами, но и о глубоком недоверии Путина к собственному окружению и окружающему миру.

Почему российский диктатор настолько боится за свою жизнь, действительно ли на публичных мероприятиях вместо него могут появляться двойники и как личная паранойя Путина отражает состояние всей российской системы власти – в этом разбирался писатель и публицист Ростислав Мурзагулос для 24 Канала.

ПВО возле резиденции и РЭБ в кортеже: Путин боится за свою жизнь

Беспрецедентные меры безопасности российского диктатора давно вышли за рамки стандартного протокола и превратились в откровенную паранойю. Ростислав Мурзагулов отмечает, что Путин прекрасно понимает возможности западных спецслужб, которые обладают богатым историческим опытом устранения диктаторов по всему миру. Именно это осознание заставляет Кремль постоянно наращивать количество охраны и внедрять абсурдные методы защиты.

Сегодня любой перелет Путина сопровождают военные истребители, что свидетельствует о его недоверии даже к воздушному пространству условно нейтральных или дружественных стран. Однако наибольшая паника наблюдается на земле.

Вокруг главной резиденции диктатора, где проживает его семья, количество башен противовоздушной обороны увеличили с 32 до 50 единиц. Мурзагулов называет это откровенной шизофренией, ведь для сбивания медленных беспилотников такая плотность ПВО является избыточной.

Еще более показательна ситуация с наземными передвижениями. Из-за развития технологий малых дронов, в частности тех, которые управляются через оптоволокно и не зависят от радиосигналов, охрана Путина находится в состоянии постоянной истерики.

На каждую машину в президентском кортеже сейчас устанавливаются мощные системы радиоэлектронной борьбы. Но главным нововведением стало постоянное сопровождение кортежа тяжелым вертолетом Ми-8, который летит непосредственно над автомобилем диктатора. Его цель – не отражать атаки истребителей, а создавать физический барьер и мощные воздушные потоки, которые делают невозможным подлет любого FPV-дрона к цели.

Подробнее о страхах диктатора: смотрите видео

Институт двойников и "коллективный" диктатор

Гипертрофированный страх за собственную жизнь и подтвержденные проблемы со здоровьем (в частности, онкологические заболевания, о которых случайно проговорился американский режиссер Оливер Стоун) порождают логические подозрения относительно использования двойников.

Мурзагулов предполагает, что Россией сегодня руководит не столько один человек, сколько институт взаимозаменяемых фигур. Для выхода из самолета на открытых пространствах, где существует риск снайперского огня, вполне могут использоваться похожие лица. Изменения во внешности диктатора, которые официально списывают на инъекции ботокса, лишь усиливают эти подозрения.

Еще в январе этого года бывший глава секретной разведывательной службы Великобритании Ричард Дирлав рассказал, что двойников не используют во время личных дипломатических встреч, ведь поддерживать обман на близком расстоянии сложно. Зато ипоявляются двойники Путинат на открытых мероприятиях – прогулках, инспекциях заводов, показательных поездках, парадах.

Однако главная проблема заключается не в том, появляется ли настоящий Путин на публике. Российская власть превратилась в многоголового змея – коллективное существо, состоящее из группы негодяев, узурпировавших власть и построивших диктатуру.

От интеграции к тотальной изоляции: как уничтожить систему Кремля

Эта система не всегда была столь закрытой. В период с 2007 по 2011 годы, во время президентства Дмитрия Медведева, часть российских элит активно пыталась интегрировать страну в мировое пространство. Планировались Олимпиады, чемпионаты мира, обсуждалась отмена визового режима, а западные корпорации вроде Siemens получали зеленый свет на российском рынке. Тогда казалось, что прагматичные технократы побеждают чекистов-маргиналов.

Однако главной целью Путина всегда было пожизненное удержание власти. Когда он понял, что Запад не примет его на его собственных условиях, курс резко изменился в сторону конфронтации.

Окончательным водоразделом стала аннексия Крыма в 2014 году. Мягкая реакция мира, продолжение экономического сотрудничества и отсутствие жестких санкций убедили Кремль в собственной безнаказанности. Российская верхушка поняла, что может нарушать международное право без серьезных последствий для своего комфорта.

Сегодня этот коллективный режим представляет угрозу для всего демократического мира. Мурзагулов отмечает, что европейское общество, к сожалению, демонстрирует усталость от войны и поддается российским манипуляциям. Протесты в Европе часто имеют российский след, а граждане ЕС становятся терпимыми к агрессии, продолжающейся в центре континента.

В этих условиях единственным действенным механизмом демонтажа путинской системы остается военный путь. Именно фундаментальная смена режима возможна лишь через системные поражения российской армии. Поддержка Вооруженных Сил Украины – единственный инструмент, способный ускорить крах этой диктатуры и отправить ее создателей на свалку истории.