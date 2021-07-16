Всех госслужащих обяжут указывать наличие двойного гражданства

Уже вскоре все госслужащие будут вынуждены указывать в своих декларациях наличие гражданства других стран. Таким образом СНБО хочет контролировать двойное гражданство среди чиновников.

Такое решение приняли члены СНБО во время заседания 16 июля. Кроме того, Алексей Данилов анонсировал появление законопроекта о двойном гражданстве, который Кабмин должен разработать до сентября.

Важно Спецслужбы об этом будут знать, – Дунда о двойном гражданстве Рудик и депутатов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны объяснил: обозначение в декларациях наличия двойного гражданства будет обязательным для примерно миллиона украинцев. Речь идет в первую очередь о высокопоставленных должностных лицах и чиновниках.

Однако, по словам Данилова, государство также планирует обязать олигархов информировать о двойном гражданстве. Правда, произойдет это лишь в том случае, если Верховная Рада примет закон об олигархах и они будут заполнять декларацию.

По приблизительным оценкам в Украине есть от 3 до 4 миллионов граждан с двойным гражданством. Из них больше всего именно с российскими паспортами. А именно примерно 1,5 – 2 миллиона.

Стоит напомнить, что сейчас Конституция Украины запрещает двойное гражданство. Для того, чтобы урегулировать этот вопрос, Кабмин должен разработать специальный законопроект. Ранее Данилов сказал, что вопрос двойного гражданства является для нашего государства крайне важным.

Как вы знаете, мы движемся в сторону цивилизованных государств, которые позволяют двойное гражданство. Но для нашей страны есть определенные вызовы, связанные с тем, что в свое время Россия использовала этот инструмент,

– заметил Данилов.

Он добавил, что не видит в двойном гражданстве ничего страшного. Однако, если человек хочет занимать в Украине определенную государственную должность, ему необходимо отказаться от паспорта другой страны.