Крымские татары в Турции хотят украинское гражданство: механизмы разрабатываются
- Украина разрабатывает механизм предоставления статуса зарубежного украинца для крымских татар в Турции, которые желают получить украинское гражданство после принятия закона о двойном гражданстве.
- Крымские татары, которые имеют гражданство Турции, хотят получить украинское гражданство, чтобы посещать Крым после его освобождения, поскольку считают Крым своей материнской землей.
- 15 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о множественном гражданстве, но не все страны могут совмещать свое гражданство с украинским.
Украина разрабатывает механизм предоставления статуса зарубежного украинца. Это касается в частности представителей крымскотатарского народа, проживающих в Турции.
Об этом рассказал посол Украины в Турции Нариман Джелял. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью РБК-Украина.
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Зачем нужен статус зарубежного украинца?
По словам Джеляла, работа над этим направлением продолжается, но сталкивается с определенными вызовами. Особенно актуальным вопрос является для крымских татар, которые имеют гражданство Турции, но желают получить и украинское – после принятия закона о двойном гражданстве.
Это их сознательный выбор, обусловленный не преференциями, а политическим чувством: Крым – их материнская земля является частью Украины,
– заявил Джелял.
Джелял также отметил, что эти люди хотят иметь возможность свободно приезжать в Украину и посещать Крым после его освобождения.
Напомним, 15 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о множественном гражданстве. Впрочем, гражданство не всех стран можно сочетать с украинским.