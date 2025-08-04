Украина разрабатывает механизм предоставления статуса зарубежного украинца. Это касается в частности представителей крымскотатарского народа, проживающих в Турции.

Об этом рассказал посол Украины в Турции Нариман Джелял. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью РБК-Украина.

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Зачем нужен статус зарубежного украинца?

По словам Джеляла, работа над этим направлением продолжается, но сталкивается с определенными вызовами. Особенно актуальным вопрос является для крымских татар, которые имеют гражданство Турции, но желают получить и украинское – после принятия закона о двойном гражданстве.

Это их сознательный выбор, обусловленный не преференциями, а политическим чувством: Крым – их материнская земля является частью Украины,

– заявил Джелял.

Джелял также отметил, что эти люди хотят иметь возможность свободно приезжать в Украину и посещать Крым после его освобождения.

Напомним, 15 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о множественном гражданстве. Впрочем, гражданство не всех стран можно сочетать с украинским.