Двойное гражданство: в Раду вскоре могут внести законопроект
Источник:"Радио Свобода"
Закон о двойном гражданстве в Украине может появиться через год. Соответствующий законопроект вскоре могут внести в Верховную Раду.
Над вопросом двойного гражданства работают по поручению президента. Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.
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Готовят законопроект
Енин отметил, что за пределами государства находятся десятки миллионов этнических украинцев, которые хотели бы более активно участвовать в культурных, политических и экономических процессах.
В ближайшее время мы выйдем с соответствующим законопроектом, который, я надеюсь, оперативно рассмотрит Верховная Рада Украины,
– сказал чиновник.
Чиновник добавил, что наши соотечественники не должны отказываться от другого гражданства, в частности, если оно принадлежит странам ЕС или НАТО. Также они могли бы получить украинское гражданство.
Проблема двойного гражданства в Украине: что известно
- В Украине запрещено двойное гражданство, однако ведут разговоры, чтобы его разрешить. В частности, такое обещание украинской диаспоре в США дал президент Владимир Зеленский.
- Также 4 марта Зеленский ввел в действие решение СНБО о двойном гражданстве. Алексей Данилов говорил, что "мы движемся в сторону цивилизованных государств, разрешающих двойное гражданство".
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба тоже заявил, что Украина планирует разрешить двойное гражданство с государствами Евросоюза и другими "дружественными странами".
- Однако все понимают, что о двойном гражданстве с Россией не может быть и речи.