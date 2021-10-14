Двойное гражданство: в Раду вскоре могут внести законопроект

Закон о двойном гражданстве в Украине может появиться через год. Соответствующий законопроект вскоре могут внести в Верховную Раду.

Над вопросом двойного гражданства работают по поручению президента. Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

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Готовят законопроект

Енин отметил, что за пределами государства находятся десятки миллионов этнических украинцев, которые хотели бы более активно участвовать в культурных, политических и экономических процессах.

В ближайшее время мы выйдем с соответствующим законопроектом, который, я надеюсь, оперативно рассмотрит Верховная Рада Украины,

– сказал чиновник.

Чиновник добавил, что наши соотечественники не должны отказываться от другого гражданства, в частности, если оно принадлежит странам ЕС или НАТО. Также они могли бы получить украинское гражданство.

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