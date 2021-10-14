Над питанням подвійного громадянства працюють за дорученням президента. Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

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Готують законопроєкт

Єнін зазначив, що за межами держави перебувають десятки мільйонів етнічних українців, які хотіли б більш активно брати участь в культурних, політичних та економічних процесах.

У найближчий час ми вийдемо з відповідним законопроєктом, який, я сподіваюся, оперативно розгляне Верховна Рада України,

– сказав чиновник.

Посадовець додав, що наші співвітчизники не повинні відмовлятись від іншого громадянства, зокрема, якщо воно належить країнам ЄС чи НАТО. Також вони могли б набути українське громадянство.

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