Над питанням подвійного громадянства працюють за дорученням президента. Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.
До теми Реалізуємо, – Зеленський пообіцяв українській діаспорі в США подвійне громадянство
Готують законопроєкт
Єнін зазначив, що за межами держави перебувають десятки мільйонів етнічних українців, які хотіли б більш активно брати участь в культурних, політичних та економічних процесах.
У найближчий час ми вийдемо з відповідним законопроєктом, який, я сподіваюся, оперативно розгляне Верховна Рада України,
– сказав чиновник.
Посадовець додав, що наші співвітчизники не повинні відмовлятись від іншого громадянства, зокрема, якщо воно належить країнам ЄС чи НАТО. Також вони могли б набути українське громадянство.
Проблема подвійного громадянства в Україні: що відомо
- В Україні заборонене подвійне громадянство, однак ведуть розмови, аби його дозволити. Зокрема, таку обіцянку українській діаспорі в США дав президент Володимир Зеленський.
- Також 4 березня Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо подвійного громадянства. Олексій Данілов говорив, що "ми рухаємося в бік цивілізованих держав, які дозволяють подвійне громадянство".
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба теж заявив, що Україна планує дозволити подвійне громадянство з державами Євросоюзу та іншими "дружніми країнами".
- Проте всі розуміють, що про подвійне громадянство з Росією не може бути мови.