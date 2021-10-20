Двойные стандарты: как суды подрывают систему гарантирования вкладов в Украине

Не смотря на завершившуюся чистку банковской системы, в Украине продолжается разворовывание уже неплатежеспособных банков и легализация незаконных схем прекращения обязательств их заемщиков с помощью судебной власти.

Иными словами, суды, которые должны защищать пострадавших вкладчиков и помогать государству с наименьшими потерями выводить с рынка банки-банкроты на практике способствуют разворовыванию их активов, при чем часто их бывшими акционерами.

Предыстория вопроса

Напомним, 21 сентября 2012 года в Украине в силу вступил Закон "О системе гарантирования вкладов физических лиц", основная задача которого – защита прав и интересов вкладчиков банков, укрепление доверия к банковской системе, а также обеспечение эффективной процедуры выведения неплатежеспособных банков с рынка и их ликвидации.

Защита прав и интересов вкладчиков заключается в возврате им денег, которые заблокированы на счетах неплатежеспособных банков, что гарантируется системой гарантирования вкладов физических лиц, а эффективность процедуры выведения таких банков с рынка предусматривает удовлетворение требований наибольшего количества вкладчиков с наименьшими затратами со стороны государства.

Именно для достижения этих целей в Законе прописаны обязанности Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) по сохранению активов и выявлению незаконных операций банка, а также его обязательства направлять средства, полученные в результате ликвидации и продажи имущества финучреждения, на удовлетворение требований кредиторов.

Активы банка, которые реализуются в ликвидационной процедуре, – это любое недвижимое и движимое имущество, средства, имущественные права и пр. А один из способов их реализации – открытые торги (аукционы).

В Украине открытые торги реализуются в форме голландских аукционов, которые казначейства США и других стран применяют для продажи ценных бумаг.

По данным ФГВФЛ, использование именно этих аукционов позволило Фонду значительно увеличить объем продажи банковских активов. Так, если в 2016 году Фонд продал активов на 3 млрд грн, то в 2019, по данным Stockword, – на 7,7 млрд грн.

Естественно, что такой рост показателей должен позволять ФГВФЛ удовлетворять требования максимального количества вкладчиков и других кредиторов банков и, как результат, укреплять доверие к банковской системе в целом.

Но так ли это на практике, и кто мешает соблюдению гарантий государства, заложенных в нормах Закона о системе гарантирования? Давайте разбираться вместе.

Правосудие ранее

Ранее недобросовестные должники – держатели активов, которые, в большинстве случаев, контролируются бывшими акционерами банков, находящимися в розыске или "под следствием" (Константин Жеваго – "Финансы и кредит", Анатолий Юркевич – Украинский промышленный банк (УПБ), Олег Бахматюк – VAB Банк, Николай Лагун – Дельта Банк), всячески пытались оспаривать договоры связанных компаний-заемщиков, которые заключались по результатам открытых электронных торгов, и часто – сами торги активов неплатежеспособных банков.

Но основные выводы по судебной практике, которая применялась на тот момент, показывают, что делать им это было достаточно сложно.

Так, один из выводов гласил, что переход прав кредитора по договору об уступке права требования не влияет на объем прав и обязательств истцов (должников/залогодателей/поручителей или держателей активов) и не затрагивает их прав, поскольку в этом случае заменяется только лицо кредитора, а не права и обязательства должников.

Также суды считали, что уступка права требования невозможна только в отношении обязательства, которое признано недействительным. При этом факт исполнения обязательства либо его полного или частичного прекращения не влияет на недействительность договора.

Кроме того, судьи сделали вывод, что обжалование торгов возможно только в случае нарушения процедуры торгов. А также, что должник/залогодатель/поручитель или держатель активов не являются сторонами договора купли-продажи по результатам аукциона, и их права не нарушаются, поскольку не происходит их увеличение или какое-либо еще изменение.

Такое применение законодательства судами позволяло исключить необоснованное обжалование торгов не участниками торгов и защищало как неплатежеспособные банки, так и инвесторов, и кредиторов такого банка, включая вкладчиков, которые получали удовлетворение своих требований за счет суммы выкупа активов по результатам торгов.

Судебная система сейчас

Сейчас же в судах (в большей части, хозяйственных) происходит следующее: по результатам кардинальных и ничем необусловленных изменений судебной практики, должники, не будучи сторонами договоров или участниками торгов, получили право обжаловать торги и договоры купли-продажи банковских активов. Чем и начали успешно пользоваться. При этом, важно отметить, что такие истцы, опять-таки, так или иначе связаны или подконтрольны менеджменту либо собственникам неплатежеспособных банков.

Такие факты, например, имеются в совсем недавних делах (все дела рассмотрены с окончательным решением Верховного Суда), которыми удовлетворены иски ООО "Ост-Вест Логистик Украина" (постановление ВС от 02.02.2021 по делу № 904/6248/19) и ООО "Металургтранс" (постановление ВС от 02.02.2021 по делу № 904/5976/19). Оба предприятия находятся в группе влияния днепропетровского бизнесмена Вадима Ермолаева.

Также Верховный Суд явно благоволит компаниям, принадлежащим или связанным с Анатолием Юркевичем, бывшим акционером УПБ. Например, в апреле он удовлетворил иск ООО "Харьковский молочный завод №1" (постановление ВС от 28.04.2021 по делу № 910/9351/20) на основании прекращения обязательств истцов на день торгов.

А своим постановлением от 13 октября по делу № 910/11177/20 ВС оставил без изменений решение суда апелляционной инстанции, которым удовлетворен иск ООО "Фармхим" (должник УПБ) о признании торгов и договора уступки права требования недействительными. В этот раз основание решения Суда – уступка прав требования до введения временной администрации в банк.

Но и на этом Верховный Суд не остановился. В этот же день, 13 октября он в составе той же коллегии по делу 910/8680/20 удовлетворил кассационную жалобу должников и связанных с ними лиц, отменил решение суда апелляционной инстанции и оставил в силе решение суда первой инстанции – Хозяйственного суда Киева, которое удовлетворяет иск ряда должников и связанных с ними держателей активов о признании недействительными торгов и договора уступки права требования. Все истцы, так или иначе, также связанные с А. Юркевичем.

Важно отметить, что параллельно с этим ряд судов продолжают принимать решения, которые основываются на судебной практике, сложившейся ранее. И которая по-прежнему позволяет защищать интересы вкладчиков и систему гарантирования вкладов в Украине.

Например, 25 марта этого года Северный апелляционный суд принял постановление по делу № 910/5251/20 по искам ЧАО "Белоцерковецкая Теплоэлектроцентраль" (должник банка "Финансы и кредит") и ООО "Танк Транс" (должник Дельта Банка) о признании недействительными электронных торгов и их результатов. Согласно этому решению, апелляционный суд отменил незаконное решение суда первой инстанции и установил факты отсутствия нарушений процедуры проведения торгов, а также прав должников и отказал в исках.

Ранее, 4 февраля 2020 года Хозяйственный суд Киева принял решение по делу № 916/2562/19 по иску ООО "Яблочный Дар" (должник банка) о признании недействительным договора уступки прав требования по результатам торгов. Истцу было отказано в иске в связи с тем, что он не доказал нарушения своих прав.

По той же причине этот же суд отказал в иске ООО "Веста-Центр", которое приобрело активы должника банка (решение от 29.04.2021 по делу № 910/16825/20).

Также 21 апреля этого года ВС по иску физического лица (приобретатель предмета ипотеки) о признании договора купли-продажи прав требования по результатам торгов недействительным, согласно которому суд, основываясь на практике того, что каждый истец должен был доказать нарушение своих прав (а в этом деле истец фактически является залогодателем и не является стороной договора уступки, который он оспаривает, и не является участником торгов), удовлетворил кассационную жалобу покупателя, отменил незаконные решения первой и второй инстанций и вынес новое решение об отказе в удовлетворении иска (постановление ВС по делу №904/5480/19 от 21.04.2021).

Путь в никуда

Таким образом, складывается впечатление, что в отечественных судах существует довольно избирательный подход к рассмотрению исков об оспаривании торгов должниками. И это при устоявшейся за многие годы судебной практике по рассмотрению таких дел.

Возьмем, к примеру, совсем свежее определение Верховного Суда (от 5 октября) о передаче уже упомянутого дела № 910/12525/20 по иску ООО "Фармхим" о признании торгов и договора уступки права требования недействительными на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда с правовой проблемой. А именно, отсутствием понимания того, кто же может быть инициатором оспаривания торгов.

Коллегия судей посчитала, что в деле имеется несколько критериев такой проблемы.

Во-первых, Кассационный суд в составе ВС считает, что нужно отступить от заключения об отсутствии правовых оснований для оспаривания сделок по реализации имущества заинтересованным лицом, которое не является их стороной, изложенного в постановлениях Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда от 19.02.2020 по делу № 639/4836/17 и от 28.07.2021 по делу № 761/33403/17.

Во-вторых, по данным Единого государственного реестра судебных решений, в хозяйственных судах находятся на рассмотрении другие подобные дела, в которых решается спор с ОАО "УПБ" и ООО "ФК "Инвестохиллс Веста" о признании недействительными открытых торгов, протокола электронного аукциона и договора купли-продажи (дела №№ 910/2705/20, 910/8680/20, 910/3031/20, 910/8852/20, 910/11177/20). То есть, правовой вопрос, по которому существует проблема, возникает не по одному конкретному делу, а по другим делам, которые уже существуют и могут возникнуть в будущем, с учетом того, что такие правоотношения носят постоянный характер.

Но, не смотря на эту позицию Верховного Суда, другие судьи того же суда при рассмотрении дела № 910/11177/20 проигнорировали мнение своих же коллег и 13 октября вынесли постановление, в котором отказали в удовлетворении ходатайства о приостановке рассмотрения дела до рассмотрения проблемного вопроса Большой Палатой. Кроме того, судьи отказали в удовлетворении кассационной жалобы покупателя – "ФК "Инвестохиллс Веста" и оставили без изменений решения судов первой и второй инстанций об удовлетворении иска ООО "Фармхим" о признании торгов и договора уступки права требования недействительными.

Более того, в этот же день, 13 октября, Верховный Суд в составе той же коллегии удовлетворил кассационную жалобу должников и держателей активов УПБ (а именно актива ООО "Фрунзе 69"), которых ассоциируют с акционером этого же банка А. Юркевичем, по делу № 910/8680/20 и оставил в силе решение суда первой инстанции, которое удовлетворяет их иск о признании недействительными торгов и договора уступки права требования.

Не исключено, что судьи подпали под влияние очередной жесткой PR-компании, которую накануне судебного заседания развернул Маси-Мустафа Найем, партнер юридической компании "Миллер", которая представляет держателя активов в суде. Но не в этом суть. Гораздо важнее осознавать, что, принимая такие решения, Верховный Суд, как уже упоминалось, ставит под сомнение не только действия государства в лице ФГВФЛ, который продал актив банка на открытом аукционе и рассчитывал на возврат банковских средств, но и всю систему гарантирования вкладов в Украине.

И вкладчикам, и кредиторам, и инвесторам наверняка очень сложно понять, как суды одного и того же суда первой, второй и кассационной инстанций выносят противоречащие друг другу решения в нарушение устоявшейся судебной практики. Ведь, совершенно очевидно, что подобные решения в будущем могут быть взяты на вооружение другими должниками, которые, пытаясь увильнуть от своих обязательств, будут апеллировать ими перед судами. Это, в свою очередь, не только окончательно подорвет систему государственных гарантий, но и вызовет еще большее недоверие к банковскому сектору, судебной системе, да и в целом к институтам власти в Украине.