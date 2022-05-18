Двоюродный брат Кадырова мог быть полевым командиром в Мариуполе, – британская разведка

Двоюродный брат Рамзана Кадыров мог быть полевым командиром чеченских войск в Мариуполе. В Минобороны Британии говорят, что это свидетельствует о значительных проблемах с личным составом.

Британские разведчики рассказали, что имеют в виду Адама Делимханова. Сам глава Чечни осуществлял контроль за происходящим в разрушенном захватническими войсками городе.

Основная задача – запугивание и геноцид: Россия отправила в Украину почти 2,5 тысячи кадыровцев

Личный состав войск России – очень разнородный

Боевое развертывание такого разнородного личного состава демонстрирует значительные проблемы России с ресурсами в Украине и, вероятно, способствует разъединению командования.

– отметили в Минобороны Британии.

Британские военные говорят: несмотря на то, что россияне держали Мариуполь в окружении около 10 недель, стойкое сопротивление украинцев задержало получение врагом полного контроля над городом.

Войска агрессора понесли значительные потери. Чтобы сломать Мариуполь и развернули чеченские силы, количество которых, вероятно, достигает нескольких тысяч. Сюда входят как добровольцы, так и подразделения гвардии.

Российские СМИ неоднократно писали о Делимханове в Мариуполе

Отметим, что российские пропагандистские СМИ не раз заявляли о том, что Делимханов находится в Мариуполе. Особо расхваливали родственника Кадырова и действующего депутата Госдумы чеченские медиа. Якобы Делимханов "ответственный за все направления в Мариуполе".

Никаких доказательств того, что Делимханов принимал непосредственное участие в боевых действиях нет, однако в Грозном заверили "в безопасных местах он не отсиживался". Более того, родственника Кадырова Путин уже наградил за участие в войне против Украины. С 26 апреля у чеченца звание "героя России". Якобы это и за так называемое "мужество, и за героизм" – в искаженном понимании оккупантов, конечно.

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Кто такой Адам Делимханов: коротко

Делимханову – 52 года.

В 2006-2007 годах он был заместителем главы правительства Чечни.

Двоюродный брат Кадырова – депутат Госдумы уже трех созывов и, конечно, член партии "Единая Россия"

Во времена Ичкерии был водителем полевого командира Салмана Радуева, в начале второй Чеченской войны перешел на сторону россиян.

Кадыров ранее заявлял, что Делимханов в случае необходимости может стать его преемником.

С 2014 года родственник Кадырова находится под санкциями США. Его неоднократно обвиняли в нарушении прав человека.

Смотрите в видео: у оккупантов не хватает ресурсов для наступления