Происшествие произошло около 4 утра 22 октября. Дом заместителя Андрея Ермака расположен в Дарницком районе Киева.

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"Заказ поджога на сайте поиска работы"

В результате происшествия никто не пострадал, а мужчину, который бросил бутылку с легковоспламеняющимся веществом удалось сразу задержать. Им оказался 25-летний мужчина без постоянного места работы и проживания. Он из поселка Косари Черкасской области.

Паспорт нападника
При себе у мужчины был паспорт

По его словам, сообщение о заказе поджога дома он нашел на одном из сайтов объявлений о работе. Мужчина утверждает, что человек, которому он должен был бросить "коктейль Молотова", для него был неизвестным.

КоКтейль Молотова
"Заказ" на поджог мужчина якобы нашел на сайте поиска работы

Задержанный рассказал, что адрес потерпевшего и указания он получал через телеграм. За работу ему пообещали 4 тысячи долларов. Деньги он должен был получить после того, как информация о нападении на дом появится в СМИ. Мотивы заказчика задержанному не известны.

По данному факту открыли производство по части 2 статьи 194 – умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога. Сейчас правоохранители работают над установлением лица заказчика преступления.

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