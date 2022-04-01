"Дворцовый переворот" не поможет, могут прийти и ястребы похуже, чем Путин, – аналитик

Война против Украины только увеличила поддержку Путина среди россиян. Пока любой переворот в России маловероятен.

Однако даже если в Кремле будут изменения – ситуацию это вряд ли улучшит. Об этом в эфире 24 канала рассказал военный аналитик Сергей Грабский.

Обратите внимание Путин ищет выход из ситуации, чтобы чем-то "накормить" российское быдло, – грузинский политик

Путин следует мнению российского социума, – Грабский

В ответ на вопрос о возможности переворота, аналитик обратил внимание на российские социологические источники поддержки действующей власти России.

"Не надо тешить себя мнением, что завтра убьют Путина или он лишится должности, придет кто-то другой и ситуация кардинально изменится. Нет, потому что Путин выполняет и следует мнению именно российского социума", – сказал Сергей Грабский.

Ни один военный или "дворцовый переворот" не поможет. Не знаю, не будет ли хуже, ведь к власти могут прийти такие ястребы, для которых даже преступник Путин недостаточно жесткий лидер,

– отметил военный аналитик.

По мнению Грабского, надеяться на то, что российская преступная власть будут свергнута, не стоит. В настоящее время действия террористического режима фактически полностью "согласованы" обычными россиянами.

Сергей Грабский о возможности переворота в России: смотрите видео